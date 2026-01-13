Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Alpine ya tiene en carpeta al piloto suplente de Franco Colapinto

Los 22 pilotos titulares de la Fórmula 1 ya están confirmados, pero en el equipo de Franco Colapinto el mercado de pases de los suplentes aún se mueve

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en Alpine.

Franco Colapinto se encuentra en plena pretemporada en un año que promete ser histórico ya que la posible igualdad de los monoplazas permitirá carreras más apasionantes donde el panorama estará abierto para las diferentes escuderías. Esto alegra al mundo de Alpine porque, tras ser el peor equipo del 2025, tendrá la oportunidad de dar vuelta la situación.

La escudería francesa arrancó el año con diferentes toma de decisiones ya que decidieron la salida de Jack Doohan, el piloto que Colapinto tuvo que reemplazar luego de seis competencias en el 2025.

El futuro del piloto que reemplazó Franco Colapinto

El entorno de Jack Doohan no vio con buenos ojos que fuera reemplazado tras solo siete carreras (a las seis de 2025 se le suma una en 2024) y las críticas frente a la decisión de Alpine se convirtieron una constante mientras Franco Colapinto se jugaba sus primeros cartuchos en la escudería francesa.

jack doohan, alpine, formula 1.jpg
Jack Doohan fue remplazado por Franco Colapinto.

Es así que decidieron que su futuro está lejos del equipo que tiene sede en Estone, Inglaterra, y según el medio especializado PlanetF1 el australiano continuará su carrera en Toyota con el objetivo de volver lo antes posible a un monoplaza de la Fórmula 1.

Toyota puede influir en la toma de decisiones en cuanto a los pilotos de Haas para el 2027, quienes tienen actualmente a Esteban Ocon y Ollie Berman como titulares, pero solo les queda un año de contrato por lo que el nombre de Jack Doohan puede comenzar a circular entre los aspirantes.

El australiano fue prácticamente borrado de los planes de Alpine ya que ni siquiera fue considerado como pilota de reserva, ya que ese rol fue destinado para Paul Aron.

Alpine tiene en carpeta al piloto suplente de Franco Colapinto

Los pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026 serán Pierre Gasly y Franco Colapinto, mientras que el piloto de reserva será Paul Aron. Por lo tanto, queda un puesto por cubrir y la escudería francesa ya tendría a su elegido.

El objetivo es fichar en cuanto antes a Alex Dunne, piloto irlandés de 20 años que fue piloto de pruebas de McLaren en 2025 y quien hizo su debut en la Fórmula 1 en la FP1 del Gran Premio de Austria y quien finalizó quinto en el campeonato de la F2, donde ganó dos carreras: China e Imola.

Alex Dunne
Alex Dunne es el elegido para ser piloto suplente de Franco Colapinto.

El objetivo es que continúe pilotando en el Rodin Motorsport de la F2 y que, cuando sea necesario, ascienda para conducir en las prácticas de Alpine en la Fórmula 1.

