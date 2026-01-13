Alpine ya tiene en carpeta al piloto suplente de Franco Colapinto

jack doohan, alpine, formula 1.jpg Jack Doohan fue remplazado por Franco Colapinto.

Es así que decidieron que su futuro está lejos del equipo que tiene sede en Estone, Inglaterra, y según el medio especializado PlanetF1 el australiano continuará su carrera en Toyota con el objetivo de volver lo antes posible a un monoplaza de la Fórmula 1.

Toyota puede influir en la toma de decisiones en cuanto a los pilotos de Haas para el 2027, quienes tienen actualmente a Esteban Ocon y Ollie Berman como titulares, pero solo les queda un año de contrato por lo que el nombre de Jack Doohan puede comenzar a circular entre los aspirantes.

El australiano fue prácticamente borrado de los planes de Alpine ya que ni siquiera fue considerado como pilota de reserva, ya que ese rol fue destinado para Paul Aron.

Alpine tiene en carpeta al piloto suplente de Franco Colapinto

Los pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026 serán Pierre Gasly y Franco Colapinto, mientras que el piloto de reserva será Paul Aron. Por lo tanto, queda un puesto por cubrir y la escudería francesa ya tendría a su elegido.

El objetivo es fichar en cuanto antes a Alex Dunne, piloto irlandés de 20 años que fue piloto de pruebas de McLaren en 2025 y quien hizo su debut en la Fórmula 1 en la FP1 del Gran Premio de Austria y quien finalizó quinto en el campeonato de la F2, donde ganó dos carreras: China e Imola.

El objetivo es que continúe pilotando en el Rodin Motorsport de la F2 y que, cuando sea necesario, ascienda para conducir en las prácticas de Alpine en la Fórmula 1.