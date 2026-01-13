El fuerte anuncio de Alpine en plena preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1

"BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y permitirle buscar otras oportunidades profesionales". indicó la publicación.

doohan1

"Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpine en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024", destacó el equipo de origen francés pero con base operativa en Inglaterra.