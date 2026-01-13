El fuerte anuncio de Alpine en plena preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Mientras prepara la temporada 2026 de la Fórmula 1 en la que tendrá a Franco Colapinto como uno de sus pilotos, la escudería Alpine hizo un anuncio respecto del futuro de uno de sus miembros.
Mientras prepara la temporada 2026 de la Fórmula 1 en la que tendrá a Franco Colapinto como uno de sus pilotos, la escudería Alpine hizo un anuncio respecto del futuro de uno de sus miembros.
Mientras prepara la temporada 2026 de la Fórmula 1 en la que tendrá a Franco Colapinto como uno de sus pilotos, la escudería Alpine hizo un anuncio respecto del futuro de uno de sus miembros.
"BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y permitirle buscar otras oportunidades profesionales". indicó la publicación.
"Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpine en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024", destacó el equipo de origen francés pero con base operativa en Inglaterra.
"El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro", culminó diciendo Alpine.
Doohan debutó en el cierre de la temporada 2024 y fue uno de los pilotos que inició la temporada 2025 hasta que se decidió remplazarlo por Franco Colapinto, en Imola.
El piloto australiano de 22 años corrió 7 Grandes Premios en la Fórmula 1 (uno en 2024 y seis en 2025).