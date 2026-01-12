Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Boca jugará con Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda ya tiene el probable equipo titular

Boca tendrá este miércoles su primer amistoso de pretemporada ante Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda tiene prácticamente definido el once titular.

Por UNO
Zenón estará desde el arranque

Boca tendrá este miércoles 14 de enero su primer amistoso de pretemporada ante Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda tiene prácticamente definido el once titular para empezar el 2026.

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Zenón, Merentiel y Zeballos serían los titulares para el encuentro que se jugará en La Bombonera, desde las 19, con TV por Disney Plus y servirá de homenaje a Miguel Ángel Russo quien fuera entrenador de ambos clubes.

paredes 1
Leandro Paredes es el líder de Boca para el 2026.

La novedad más destacada sería la inclusión como titulares del español Ander Herrera y de Kevin Zenón, quien recibió un par de ofrecimientos para ser transferido.

Boca está realizando una intensa pretemporada en el predio de Ezeiza, aún sin incorporaciones y con tres jugadores descartados por no estar al 100% de su condición física: el chileno Carlos Palacios, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia.

Lo que viene para Boca

Tras unos días de intenso trabajo físico esta será una semana con mucho fútbol para el conjunto xeneize ya que el domingo 18 jugará otro amistoso y será a las 21 ante Olimpia de Paraguay, en el estadio Único de San Nicolás

Luego será el momento de la puesta a punto para iniciar el Torneo Apertura el domingo 25 a las 18.30 recibiendo a Deportivo Riestra.

