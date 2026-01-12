Boca jugará con Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda ya tiene el probable equipo titular

Boca tendrá este miércoles 14 de enero su primer amistoso de pretemporada ante Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda tiene prácticamente definido el once titular para empezar el 2026.
Boca tendrá este miércoles su primer amistoso de pretemporada ante Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda tiene prácticamente definido el once titular.
Boca tendrá este miércoles 14 de enero su primer amistoso de pretemporada ante Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda tiene prácticamente definido el once titular para empezar el 2026.
Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Zenón, Merentiel y Zeballos serían los titulares para el encuentro que se jugará en La Bombonera, desde las 19, con TV por Disney Plus y servirá de homenaje a Miguel Ángel Russo quien fuera entrenador de ambos clubes.
La novedad más destacada sería la inclusión como titulares del español Ander Herrera y de Kevin Zenón, quien recibió un par de ofrecimientos para ser transferido.
Boca está realizando una intensa pretemporada en el predio de Ezeiza, aún sin incorporaciones y con tres jugadores descartados por no estar al 100% de su condición física: el chileno Carlos Palacios, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia.
Tras unos días de intenso trabajo físico esta será una semana con mucho fútbol para el conjunto xeneize ya que el domingo 18 jugará otro amistoso y será a las 21 ante Olimpia de Paraguay, en el estadio Único de San Nicolás
Luego será el momento de la puesta a punto para iniciar el Torneo Apertura el domingo 25 a las 18.30 recibiendo a Deportivo Riestra.