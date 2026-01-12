Boca jugará con Millonarios de Colombia y Claudio Úbeda ya tiene el probable equipo titular

Boca está realizando una intensa pretemporada en el predio de Ezeiza, aún sin incorporaciones y con tres jugadores descartados por no estar al 100% de su condición física: el chileno Carlos Palacios, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia.

Lo que viene para Boca

Tras unos días de intenso trabajo físico esta será una semana con mucho fútbol para el conjunto xeneize ya que el domingo 18 jugará otro amistoso y será a las 21 ante Olimpia de Paraguay, en el estadio Único de San Nicolás

Luego será el momento de la puesta a punto para iniciar el Torneo Apertura el domingo 25 a las 18.30 recibiendo a Deportivo Riestra.