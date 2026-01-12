Fue campeón con River y Scaloni lo llamó a la Selección, pero anunció su retiro: "Creo que ya he tomado la decisión"

Matías Suárez acusó "cansancio mental" y explicó: "Por ahí el último tiempo sufrí un poco por las rodillas y porque también quiero disfrutar de mis hijos y de otras cosas. Es más decisión propia, porque tenía varios equipos para tomar la decisión para seguir jugando, pero la verdad creo que para mí hoy lo mejor es dejar de jugar y disfrutar de otras cosas".

Por último, respecto de si le hubiera gustado retirarse en Belgrano, club en que se inició, resaltó: "Me hubiera encantado porque es el club donde yo nací, pero bueno, por otras situaciones no pude seguir. Me hubiera encantado pero bueno ya me fui y no me gusta salir a hablar. Ya pasó, pero sí me hubiera encantado retirarme en mi club".

Embed - Matías Suárez reveló que se retira del fútbol

La trayectoria de Matías Suárez

Belgrano 2006-08

Anderlecht (Bélgica) 2008-16

Belgrano 2016-18

River Plate 2019-23

Belgrano 2024

Unión Española (Chile) 2025

Selección argentina (jugó 6 partidos en 2019 incluida la Copa América)

Ganó 7 títulos con River y 8 con el Anderlecht.

Se retira con 132 goles en 521 partidos.