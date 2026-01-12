Inicio Ovación Fútbol River Plate
Protagonistas

Fue campeón con River y Scaloni lo llamó a la Selección, pero anunció su retiro: "Creo que ya he tomado la decisión"

Fue ganador de múltiples títulos en River, tuvo experiencia en la Selección argentina con Scaloni como DT y anunció su retiro del fútbol profesional.

Por UNO
Suárez hizo 40 goles en River.

Suárez hizo 40 goles en River.

Matías Suárez, ganador de múltiples títulos en River y con experiencia en la Selección argentina con Scaloni como DT, anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años de edad.

"Cuesta decirlo, porque estuve toda mi vida jugando al fútbol. Cuesta decir que uno se retira, pero creo que ya he tomado la decisión. Por eso le dije que no a Racing porque no me sentía a la altura del club y Racing se merece un buen jugador", dijo en referencia al ofrecimiento reciente de Racing de Córdoba para jugar en la Primera Nacional.

seleccion 2
Mat&iacute;as Su&aacute;rez en la Selecci&oacute;n argentina durante la Copa Am&eacute;rica 2019.

Matías Suárez en la Selección argentina durante la Copa América 2019.

"No me veía, hace 6 meses que estoy parado y para no faltar el respeto le dije que no, pero la verdad que súper agradecido a Racing, me hubiera encantado, pero no, ya tengo casi decidido que me voy a retirar", asumió el cordobés que jugó el año pasado en la Unión Española de Chile.

Matías Suárez acusó "cansancio mental" y explicó: "Por ahí el último tiempo sufrí un poco por las rodillas y porque también quiero disfrutar de mis hijos y de otras cosas. Es más decisión propia, porque tenía varios equipos para tomar la decisión para seguir jugando, pero la verdad creo que para mí hoy lo mejor es dejar de jugar y disfrutar de otras cosas".

Por último, respecto de si le hubiera gustado retirarse en Belgrano, club en que se inició, resaltó: "Me hubiera encantado porque es el club donde yo nací, pero bueno, por otras situaciones no pude seguir. Me hubiera encantado pero bueno ya me fui y no me gusta salir a hablar. Ya pasó, pero sí me hubiera encantado retirarme en mi club".

Embed - Matías Suárez reveló que se retira del fútbol

La trayectoria de Matías Suárez

  • Belgrano 2006-08
  • Anderlecht (Bélgica) 2008-16
  • Belgrano 2016-18
  • River Plate 2019-23
  • Belgrano 2024
  • Unión Española (Chile) 2025
  • Selección argentina (jugó 6 partidos en 2019 incluida la Copa América)

Ganó 7 títulos con River y 8 con el Anderlecht.

Se retira con 132 goles en 521 partidos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas