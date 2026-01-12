Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
La fuerte autocrítica de Bruno Jacomy y el deseo para lo que viene en el Rally Dakar

Rumbo a la recta final del Rally Dakar y tras al etapa 8, Bruno Jacomy marcó los problemas del auto y lo que viene

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Bruno Jacomy y pulgar arriba: el mendocino sigue en el tercer lugar de la general.

Las dos últimas etapas no fueron las deseadas para Bruno Jacomy en el Rally Dakar y el mendocino lo sabe muy bien. El navegante y su compañero, el piloto chileno Lucas Del Río, tuvieron dos jornadas difíciles pero siguen aferrados al tercer lugar de la clasificación general.

En pleno vivac, Bruno Jacomy hizo una autocrítica fiel a su estilo: "Estamos con todas las ganas. Sabemos que los últimos dos días no fueron los mejores pero tuvimos algunos imponderables que nos obligaron a parar y eso nos hizo perder mucho tiempo. El cuarto se acercó y no podemos relajarnos".

Los problemas a los que hace referencia Bruno Jacomy fueron un inconveniente en el acelerados que no les permitía funcionar con normalidad más una pérdida de aceite importante que también obligó a frenar en la jornada de ayer pero la cosa se agravó hoy en el kilómetro 300 porque se voló el body del auto.

Más allá de dos jornadas difíciles, Bruno Jacomy redobló la apuesta para lo que viene: "Son dos etapas de maratón, con casi 800 kilómetros de especial, mucha duna. El Rally Dakar no afloja y le seguimos metiendo. Vamos Mendoza", cerró.

Luciano Benavides y otra gran noticia en el Rally Dakar

Luciano Benavides dio la buena noticia para los argentinos este lunes tras imponerse en la octava etapa de la 48 edición del Rally Dakar 2026. El salteño de 30 años obtuvo su tercera victoria de etapa, la segunda consecutiva, y se ubicó como el líder en la general en motos por primera vez en su historia.

