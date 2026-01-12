La fuerte autocrítica de Bruno Jacomy y el deseo para lo que viene en el Rally Dakar

En pleno vivac, Bruno Jacomy hizo una autocrítica fiel a su estilo: "Estamos con todas las ganas. Sabemos que los últimos dos días no fueron los mejores pero tuvimos algunos imponderables que nos obligaron a parar y eso nos hizo perder mucho tiempo. El cuarto se acercó y no podemos relajarnos".

Embed - Bruno Jacomy tras la etapa 8 del Dakar 2026

Los problemas a los que hace referencia Bruno Jacomy fueron un inconveniente en el acelerados que no les permitía funcionar con normalidad más una pérdida de aceite importante que también obligó a frenar en la jornada de ayer pero la cosa se agravó hoy en el kilómetro 300 porque se voló el body del auto.