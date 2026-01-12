Qué dijo Colapinto tras el histórico triunfo de los hermanos Benavides en el Dakar

A bordo de su KTM #77 el salteño de 30 años superó por 4 minutos y 47 segundos a su compañero de equipo, el español Edgar Canet. De esta manera quedó tercero en la clasificación general a seis días del final, a 4 minutos 40 del líder, el australiano Daniel Sanders.

Hermanos Benavides Franco Colapinto les manifestó su admiración.

Para colmo, más tarde, el primero de los autos en completar la categoría Challenger fue su hermano, Kevin Benavides junto al sanjuanino Lisandro Sisterna. El piloto de 37 años se encuentra 13° y a tres horas del líder, sin embargo el triunfo de ambos hermanos marcaron un hito histórico en el Rally Dakar.

Hoy hicimos HISTORIA!! Somos los primeros Hermanos en ganar una etapa en dos Categorías distintas del @dakar @LBenavides77



Ni en los mejores sueños planeamos un día así — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 11, 2026

Qué dijo Colapinto tras el triunfo de los hermanos Benavides en el Dakar

Franco Colapinto no quiso quedarse fuera de los festejos tras el triunfo de los hermanos es por eso que se sumó a los mensajes de apoyo y alegría y les dejó un mensaje en un momento histórico: "Que bestias ustedes dos!".

"No cualquier flia (familia) mete doble p1, que lindos genes les tocaron", manifestó el piloto argentino mientras se prepara para regresar a competir en la Fórmula 1.