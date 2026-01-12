Qué dijo Colapinto tras el histórico triunfo de los hermanos Benavides en el Dakar

Y, en las últimas horas, se expresó en las redes sociales frente al momento histórico que protagonizaron los hermanos Benavides en elRally Dakar.
Los hermanos Benavides en un momento histórico apoyados por Colapinto
El Rally Dakar presentó un hecho atípico que sorprendió a todos y que alegró a los fanáticos argentinos, ya que durante la séptima fecha realizada durante el domingo el salteño Luciano Benavides logró cruzar la meta en el primer puesto tras un exigente recorrido de 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir, Arabia Saudita, con 459 kilómetros cronometrados.
A bordo de su KTM #77 el salteño de 30 años superó por 4 minutos y 47 segundos a su compañero de equipo, el español Edgar Canet. De esta manera quedó tercero en la clasificación general a seis días del final, a 4 minutos 40 del líder, el australiano Daniel Sanders.
Qué dijo Colapinto tras el triunfo de los hermanos Benavides en el Dakar
Franco Colapinto no quiso quedarse fuera de los festejos tras el triunfo de los hermanos es por eso que se sumó a los mensajes de apoyo y alegría y les dejó un mensaje en un momento histórico: "Que bestias ustedes dos!".
"No cualquier flia (familia) mete doble p1, que lindos genes les tocaron", manifestó el piloto argentino mientras se prepara para regresar a competir en la Fórmula 1.