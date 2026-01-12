Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Qué dijo Colapinto tras el histórico triunfo de los hermanos Benavides en el Dakar

Los salteños Luciano Benavides, en motos; y Kevin, en autos, ganaron la 7ª etapa del Dakar, en el especial de 459km; Colapinto no se quedó fuera de los festejos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto se expresó sobre el triunfo doble de los hermanos salteños.

Franco Colapinto se encuentra en plena pretemporada para enfrentar su primer año como piloto titular, pero no pierde la oportunidad para mantenerse cerca del resto de los deportistas argentinos. Fue así que en sus vacaciones se reunió a jugar pádel con Tévez mientras que también salió a correr bajo la lluvia junto a Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell.

Y, en las últimas horas, se expresó en las redes sociales frente al momento histórico que protagonizaron los hermanos Benavides en el Rally Dakar.

Hermanos Benavides en Dakar
Franco Colapinto fue parte del gran momento de los hermanos Benavides.

Los hermanos Benavides en un momento histórico apoyados por Colapinto

El Rally Dakar presentó un hecho atípico que sorprendió a todos y que alegró a los fanáticos argentinos, ya que durante la séptima fecha realizada durante el domingo el salteño Luciano Benavides logró cruzar la meta en el primer puesto tras un exigente recorrido de 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir, Arabia Saudita, con 459 kilómetros cronometrados.

A bordo de su KTM #77 el salteño de 30 años superó por 4 minutos y 47 segundos a su compañero de equipo, el español Edgar Canet. De esta manera quedó tercero en la clasificación general a seis días del final, a 4 minutos 40 del líder, el australiano Daniel Sanders.

Hermanos Benavides
Franco Colapinto les manifestó su admiración.

Para colmo, más tarde, el primero de los autos en completar la categoría Challenger fue su hermano, Kevin Benavides junto al sanjuanino Lisandro Sisterna. El piloto de 37 años se encuentra 13° y a tres horas del líder, sin embargo el triunfo de ambos hermanos marcaron un hito histórico en el Rally Dakar.

Qué dijo Colapinto tras el triunfo de los hermanos Benavides en el Dakar

Franco Colapinto no quiso quedarse fuera de los festejos tras el triunfo de los hermanos es por eso que se sumó a los mensajes de apoyo y alegría y les dejó un mensaje en un momento histórico: "Que bestias ustedes dos!".

Posteo Franco Colapinto
Las palabras de Franco Colapinto hacia los hermanos Benavides.

"No cualquier flia (familia) mete doble p1, que lindos genes les tocaron", manifestó el piloto argentino mientras se prepara para regresar a competir en la Fórmula 1.

