Argentina perdió con Francia y quedó eliminada de la Kings League World Cup

Argentina perdió con Francia en el repechaje y quedó fuera de la Kings League World Cup que se está jugando en San Pablo, Brasil.
Argentina perdió con Francia en el repechaje y quedó fuera de la Kings League World Cup que se está jugando en San Pablo, Brasil.
Argentina perdió con Francia en el repechaje y quedó fuera de la Kings League World Cup que se está jugando en San Pablo, Brasil.
En la denominada Last Chance, que clasificaba a 3 equipos para los cuartos de final, el conjunto nacional cayó ante los galos por 7 a 5 pese a los goles de Facundo Romero Gamarra (2), Tomás Sandoval, Gonzalo Lescano y el penal presidente del youtuber Markitos Navaja.
Tras ganarle por penales a Alemania (empató 3-3 y luego ganó 1-0) y vencer a Japón (3-1), el equipo argentino perdió con Estados Unidos (8-5) y se produjo un triple empate que se resolvió a través de una definición por shootouts entre los tres equipos involucrados.
Argentina quedó tercera, pero avanzó al repechaje de este lunes por ser el mejor tercero de la competencia y
En los otros partidos de la denominada Last Chance Estados Unidos eliminó a Países Bajos (7-4) y más tarde juegan Arabia Saudita vs. Brasil.
Cuartos de final (Martes 13 y Miércoles 14)
Semifinales (Jueves 15)
Final (sábado 17) en el Allianz Parque