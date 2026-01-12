Argentina perdió con Francia y quedó eliminada de la Kings League World Cup

En la denominada Last Chance, que clasificaba a 3 equipos para los cuartos de final, el conjunto nacional cayó ante los galos por 7 a 5 pese a los goles de Facundo Romero Gamarra (2), Tomás Sandoval, Gonzalo Lescano y el penal presidente del youtuber Markitos Navaja.

Tras ganarle por penales a Alemania (empató 3-3 y luego ganó 1-0) y vencer a Japón (3-1), el equipo argentino perdió con Estados Unidos (8-5) y se produjo un triple empate que se resolvió a través de una definición por shootouts entre los tres equipos involucrados.