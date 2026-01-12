Inicio Ovación Fútbol Kings League
Kings League

Argentina perdió con Francia y quedó eliminada de la Kings League World Cup

Argentina perdió con Francia en el repechaje y quedó fuera de la Kings League World Cup que se está jugando en San Pablo, Brasil.

Por UNO
Francia eliminó a Argentina.

En la denominada Last Chance, que clasificaba a 3 equipos para los cuartos de final, el conjunto nacional cayó ante los galos por 7 a 5 pese a los goles de Facundo Romero Gamarra (2), Tomás Sandoval, Gonzalo Lescano y el penal presidente del youtuber Markitos Navaja.

Embed - LA ALBICELESTE QUEDÓ ELIMINADA DE LA KINGS WORLD CUP NATIONS | Argentina 5-7 Francia | RESUMEN

Tras ganarle por penales a Alemania (empató 3-3 y luego ganó 1-0) y vencer a Japón (3-1), el equipo argentino perdió con Estados Unidos (8-5) y se produjo un triple empate que se resolvió a través de una definición por shootouts entre los tres equipos involucrados.

Argentina quedó tercera, pero avanzó al repechaje de este lunes por ser el mejor tercero de la competencia y

En los otros partidos de la denominada Last Chance Estados Unidos eliminó a Países Bajos (7-4) y más tarde juegan Arabia Saudita vs. Brasil.

La definición de la Kings League World Cup

Cuartos de final (Martes 13 y Miércoles 14)

  • Chile, Alemania, Italia, España y México esperan por los 3 ganadores de repechaje.

Semifinales (Jueves 15)

Final (sábado 17) en el Allianz Parque

