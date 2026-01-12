Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Torneo Regional Amateur: lo que viene para FADEP y Huracán de San Rafael en busca del ascenso

FADEP y Huracán de San Rafael son las dos últimas esperanzas mendocinas en el Torneo Regional Amateur para alcanzar uno de los 4 ascensos al Torneo Federal A.

Por UNO
FADEP se ilusiona con el ascenso.

FADEP y Huracán de San Rafael son las dos últimas esperanzas mendocinas en el Torneo Regional Amateur para alcanzar uno de los 4 ascensos al Torneo Federal A que otorga la competencia.

El conjunto de Russell cerró la serie ante Atlético Argentino ganando 3 a 1 como local tras haber ganado también de visitante (1-0) y el Globo sureño goleó 3 a 0 en casa a Pacífico de General Alvear para dar vuelta el 0-2 de la ida.

Huracán de San Rafael dio vuelta la serie y sigue con vida en el Torneo Regional Amateur.

En el extenso camino al ascenso ambos equipos jugarán las semifinales de la Región Cuyo y ambas series se iniciarán este domingo con FADEP visitando en San Juan a Unión de Villa Krause y Huracán recibiendo a Estudiantes de San Luis.

Los ganadores de estas dos llaves que se completarán el 25 de enero avanzarán a la final que también se jugará en partido de ida y vuelta los días 1 y 8 de febrero.

Cómo se definen los ascensos al Federal A

Las ganadores de las 8 regiones se cruzarán en 4 finales (aún no están anunciados los cruces) que definirán los 4 ascensos al Torneo Federal A 2026 que comienza en marzo.

Esas 4 finales se jugarán el domingo 15 de febrero, a partido único y en cancha neutral.

