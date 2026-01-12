Torneo Regional Amateur: lo que viene para FADEP y Huracán de San Rafael en busca del ascenso

El conjunto de Russell cerró la serie ante Atlético Argentino ganando 3 a 1 como local tras haber ganado también de visitante (1-0) y el Globo sureño goleó 3 a 0 en casa a Pacífico de General Alvear para dar vuelta el 0-2 de la ida.

huracan 1 Huracán de San Rafael dio vuelta la serie y sigue con vida en el Torneo Regional Amateur.

En el extenso camino al ascenso ambos equipos jugarán las semifinales de la Región Cuyo y ambas series se iniciarán este domingo con FADEP visitando en San Juan a Unión de Villa Krause y Huracán recibiendo a Estudiantes de San Luis.