Netflix vuelve a apostar al amor con una comedia francesa de 2025 que emociona y conquista

French Lover se consolida como una de las propuestas románticas más destacadas de Netflix dentro del universo de series y películas estrenadas en 2025. Esta producción francesa, dirigida por Nina Rives y protagonizada por Sara Giraudeau y Omar Sy, apuesta por una historia sensible y encantadora que explora el amor contemporáneo con humor y calidez.
Es la propuesta romántica de Netflix que combina humor y sensibilidad y se destaca entre las series y películas más vistas de 2025
Ambientada en Francia, la película combina un tono excéntrico y emotivo, fiel a la tradición de la comedia romántica europea que sigue conquistando al público internacional. Con una duración de 2 horas, French Lover se estrenó el 27 de septiembre de 2025 y rápidamente se posicionó como una opción ideal para quienes buscan romance y emociones sinceras en Netflix.
La crítica acompañó de manera positiva su llegada a la plataforma. Juan Pablo Russo, de Escribiendo Cine, destacó que “lejos de reinventar el género, la película confirma que la comedia romántica francesa todavía encuentra modos de dialogar con un público global”.
Netflix: de qué trata la película French Lover
La sinopsis oficial de la película French Lover versa: “Él vive a lo grande su vida de actor famoso. Ella es humilde y apenas llega a fin de mes. No tienen nada en común…, salvo la chispa imposible de apagar”.
Abel Camara (Omar Sy) es una estrella, un ‘sex symbol’… Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo: éxito, dinero y el cariño del público. Pero no está pasando por su mejor momento.
Marion (Sara Giraudeau), en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.
Netflix: tráiler de la película French Lover
Reparto de French Lover, película de Netflix
- Omar Sy (Abel)
- Sara Giraudeau (Marion)
- Alban Ivanov (Sami)
- Pascale Arbillot (Camille)
- Agnes Hurstel (Estelle)
- Xavier Lacaille (Cédric)
- Cindy Bruna (Lena)
- Amaury de Crayencour (Antoine)
Dónde ver la película French Lover, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película French Lover se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película French Lover se puede ver en Netflix.
- España: la película French Lover se puede ver en Netflix.