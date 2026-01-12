Está en Netflix, tiene 25 capítulos y es una de la mejores adaptaciones de un best seller

Dentro de la plataforma de Netflix hay series que están injustificadamente olvidadas, que muchos no recuerdan, pero que allí están, esperando que alguien las descubran o se acuerden de ellas.
Una de estas series olvidadas se basa en una exitosa saga de libros, que también tuvo una adaptación en película, y cuenta con 25 capítulos de alrededor de 50 minutos, con muchos actores conocidos como invitados en algunos episodios. Se trata de Una Serie de Eventos Desafortunados y está en Netflix.
Así como Jim Carrey protagonizo la película, en el caso de la serie de Netflix, el papel del villano de Una Serie de Eventos Desafortunados recayó en Neil Patrick Harris, a quien muchos recuerdan por su papel de Barney en How I Met Your Mother.
Se trata de la historia de tres hermanos muy peculiares que quedan huérfanos y bajo la potestad de un conde que encabeza un grupo de teatro, el cual le sirve para llevar adelante sus crímenes.
Sin embargo, los tres niños se dan cuenta que el Conde lo único que quiere es su fortuna y deciden huir de él, mientras este y su grupo de cómplices los siguen por todos los lugares, asesinando a todo aquel que ayude a los niños, mientras intentan llegar a ellos.
Más allá de la trama, esta serie de Netflix es en realidad cómica y dramática, con muchos aspectos de fantasía, lo que la hace ideal para compartir con niños y niñas durante la temporada de vacaciones.
Reparto de Una Serie de Eventos Desafortunados, la serie de Netflix
- Neil Patrick Harris: Count Olaf
- Patrick Warburton: Lemony Snicket
- Malina Weissman: Violet Baudelaire
- Louis Hynes: Klaus Baudelaire
- K. Todd Freeman: Arthur Poe
- Presley Smith: Sunny Baudelaire