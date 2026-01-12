Está en Netflix, tiene 25 capítulos y es una de la mejores adaptaciones de un best seller

Se trata de la historia de tres hermanos muy peculiares que quedan huérfanos y bajo la potestad de un conde que encabeza un grupo de teatro, el cual le sirve para llevar adelante sus crímenes.

Sin embargo, los tres niños se dan cuenta que el Conde lo único que quiere es su fortuna y deciden huir de él, mientras este y su grupo de cómplices los siguen por todos los lugares, asesinando a todo aquel que ayude a los niños, mientras intentan llegar a ellos.

Más allá de la trama, esta serie de Netflix es en realidad cómica y dramática, con muchos aspectos de fantasía, lo que la hace ideal para compartir con niños y niñas durante la temporada de vacaciones.

netflix

Reparto de Una Serie de Eventos Desafortunados, la serie de Netflix

Neil Patrick Harris: Count Olaf

Patrick Warburton: Lemony Snicket

Malina Weissman: Violet Baudelaire

Louis Hynes: Klaus Baudelaire

K. Todd Freeman: Arthur Poe

Presley Smith: Sunny Baudelaire

Trailer de Una Serie de Eventos Desafortunados, la serie de Netflix