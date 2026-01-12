Colocar un saquito de té verde o negro dentro del microondas: el truco casero que pocos conocen

bolsitas de te Luego de tomar el té negro o el té verde, podrás usar el saquito en el microondas.

Para implementar este truco, tendremos que colocar la bolsita usada de té sobre un plato pequeño o un recipiente apto para el calor y ubicarlo en el centro del microondas (siempre con el aparato apagado).

Después, cerrar la puerta para que los compuestos del té se concentren. El tiempo ideal de actuación oscila entre las 4 y 12 horas, siendo la noche el momento perfecto para dejarlo reposar. Una vez retirado el saquito, pasar un paño seco por las superficies internas para eliminar cualquier rastro de humedad.

microondas saquito de té Beneficios de colocar un saquito de té en el microondas.

¿Cada cuánto tiempo usar el truco de las bolsas de té para quitar el mal olor del microondas?

Esta técnica se tiene que usar de forma preventiva una o dos veces por semana, o bien de manera inmediata después de calentar alimentos de olor intenso, como pescados o pastas.

Integrar este hábito en la rutina de limpieza no solo prolonga la vida útil del microondas en condiciones higiénicas óptimas, sino que también transforma la atmósfera de la cocina en un espacio mucho más agradable y neutro.