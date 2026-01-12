La cocina es el epicentro de la vida hogareña, pero también es el lugar donde se concentran los aromas más persistentes. Entre todos los electrodomésticos, el microondas es particularmente vulnerable a la acumulación de vapores, restos de grasa y olores fuertes que, con el tiempo, se impregnan en sus paredes internas. Para combatir este problema sin recurrir a limpiadores químicos agresivos, existe un truco tan sencillo como eficaz: usar bolsas de té verde o té negro.
Colocar un saquito de té verde o negro dentro del microondas: el truco casero que pocos conocen
Este truco oculta un gran beneficio no solo para el microondas, sino también para toda la cocina
Adiós al olor del microondas: el truco casero con bolsitas de té verde o té negro
El éxito de este truco casero reside en los componentes naturales del té, específicamente en variedades como el té negro o el té verde. Estas hojas contienen taninos, compuestos orgánicos con propiedades absorbentes y desodorizantes únicas.
Al colocar una bolsa de té dentro del microondas, estos elementos actúan atrapando las partículas de olor en lugar de simplemente enmascararlas con fragancias sintéticas. Además, la humedad residual de la bolsa ayuda a regular el ambiente interno, evitando que los aromas de comidas previas, como pescados o salsas especiadas, se fijen de forma permanente.
Para implementar este truco, tendremos que colocar la bolsita usada de té sobre un plato pequeño o un recipiente apto para el calor y ubicarlo en el centro del microondas (siempre con el aparato apagado).
Después, cerrar la puerta para que los compuestos del té se concentren. El tiempo ideal de actuación oscila entre las 4 y 12 horas, siendo la noche el momento perfecto para dejarlo reposar. Una vez retirado el saquito, pasar un paño seco por las superficies internas para eliminar cualquier rastro de humedad.
¿Cada cuánto tiempo usar el truco de las bolsas de té para quitar el mal olor del microondas?
Esta técnica se tiene que usar de forma preventiva una o dos veces por semana, o bien de manera inmediata después de calentar alimentos de olor intenso, como pescados o pastas.
Integrar este hábito en la rutina de limpieza no solo prolonga la vida útil del microondas en condiciones higiénicas óptimas, sino que también transforma la atmósfera de la cocina en un espacio mucho más agradable y neutro.