Ex Boca sufrió una increíble lesión en Bayer Leverkusen que da la vuelta al mundo

En ese momento el mediocampista argentino sufrió una dolencia en los ligamentos en su rodilla izquierda que lo dejó inactivo hasta el pasado fin de semana.

En ese entonces la cuenta oficial de X del club explicó: "Se prevée que estará de baja entre siete y ocho semanas", pronóstico que no se cumplió porque finalmente estuvo fuera de las canchas durante 12 semanas.

Equi Fernandez - Bayer Leverkusen El ex Boca Juniors volvió a las canchas.

Ex Boca sufrió una lesión en Bayer Leverkusen que dio la vuelta al mundo

Por la fecha 16, Bayer Leverkusen recibió a Stuttgart en un partido que generaba mucha expectativa, ya que el equipo donde milita Exequiel ‘Equi’ Fernández llegaba tres puntos por encima de su rival. Sin embargo, la localía no fue suficiente y terminó cayendo goleado.

Cuando el conjunto visitante abrió el marcador, las cámaras captaron al mediocampista argentino con visibles gestos de dolor. Minutos después, se acercó al banco de suplentes y mostró que había sufrido una llamativa lesión en su mano derecha.

Equi Fernandez - Lesión El dedo anular del ex Boca sorprendió a todos.

El cuerpo médico constató que se trataba de una luxación en el dedo anular, que se encontraba claramente fuera de lugar, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Tras ser vendado, Equi Fernández pudo continuar en el campo de juego, ya que no se trataba de una lesión grave y apenas se habían disputado ocho minutos del primer tiempo.

Embed Que hacía Equi jugando el partido con un dedo partido jakajajaja pic.twitter.com/dbrp9wqNT9 — Lash ⚽❤️ (@_lashqac) January 10, 2026

Más tarde, a los 69 minutos, el mediocampista fue reemplazado y poco pudo hacer para evitar la derrota. Con este resultado, el Leverkusen se mantiene en la cuarta posición de la tabla, igualado en puntos con RB Leipzig - tercero por mejor diferencia de gol - y con el quinto, que suma la misma cantidad pero cuenta con una diferencia inferior.