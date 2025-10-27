Se conoció la peor noticia sobre Equi Fernández en Bayer Leverkusen

Luego el club emitió un comunicado mediante su cuenta oficial de X en español. "Se prevée que estará de baja entre siete y ocho semanas", escribieron. Será una baja sensible para el elenco dirigido por Kasper Hjulmand.

Fernández, que llegó a Alemania en septiembre de este año procedente de Al-Qadsiah de Arabia Saudita, tuvo una rápida adaptación al club y jugó ocho partidos alternando titularidades y suplencias en Bundesliga y Champions League.

equi-fernandez-1 El ex Boca Equi Fernández se había adaptado al Leverkusen.

“Estoy muy contento de que esté aquí. Tiene una gran personalidad y me gusta mucho su forma de actuar en el equipo, con los compañeros y asumiendo responsabilidades en el juego”, dijo Simon Rolfes, director deportivo del club.

“Tiene un gran potencial por su capacidad para jugar con la pierna izquierda y con la derecha, su calidad en los pases y su agresividad. Tiene un futuro brillante aquí, estoy seguro. Y también en el fútbol europeo, porque es este tipo de jugador que no es un mediocampista defensivo, sino que domina el juego con sus pases y su visión de juego. Nos hace muy felices de que esté aquí", añadió.

La lesión de Equi Fernández se suma a la dolencia de Exequiel Palacios

Además de la lesión Equi Fernández también sufrió una dolencia el ex River Exequiel Palacios, quien tampoco verá acción en lo que resta del año luego de ser intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho a comienzos de septiembre.