Gran expectativa: Colapinto ya tendría definido su futuro en la Fórmula 1 para el 2026

El piloto argentino Franco Colapinto ya tendría definido su futuro para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Aparentemente el pilarense de 22 años seguirá en Alpìne a pesar de los dolores de cabeza que tuvo con su monoplaza.
Franco Colapinto, que en el 2024 corrió para Williams, sería confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El anuncio será antes del Gran Premio de Brasil, que se correrá el domingo 9 de noviembre, según dijo el sitio especializado en automovilismo Motorsport.
Uno de los indicios respecto del inminente anuncio de la renovación del argentino en la escudería Alpine fue la presencia de algunos de los representantes de los mayores patrocinadores del piloto argentino en el paddock durante el reciente GP de México de Fórmula 1.
“El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente. Alpine quedó satisfecho con las mejoras mostradas por Franco Colapinto en la segunda parte de la temporada”, dijo el periodista Roberto Chinchero al hablar sobre el joven piloto.
Tras la actividad en el GP de México, Stieve Nielsen, jefe de Alpine, dijo: “Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era difícil de conducir y había poco por lo que luchar en la pista”.
Finalmente Colapinto finalizó la carrera en el puesto 16 ante el abandono de cuatro pilotos. Lo importante es que terminó la competencia a pesar de los numerosos problemas que tuvo con su monoplaza.
“Hice 50 vueltas arrastrándome”, detalló el argentino tras la dura competencia de México. Aseguró que las ruedas duras no tenían “nada de agarre”, en la que fue una carrera “sin ritmo y muy larga”.