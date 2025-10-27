Gran expectativa: Colapinto ya tendría definido su futuro en la Fórmula 1 para el 2026

Franco Colapinto será confirmado en Alpine

“El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente. Alpine quedó satisfecho con las mejoras mostradas por Franco Colapinto en la segunda parte de la temporada”, dijo el periodista Roberto Chinchero al hablar sobre el joven piloto.

Tras la actividad en el GP de México, Stieve Nielsen, jefe de Alpine, dijo: “Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era difícil de conducir y había poco por lo que luchar en la pista”.

Finalmente Colapinto finalizó la carrera en el puesto 16 ante el abandono de cuatro pilotos. Lo importante es que terminó la competencia a pesar de los numerosos problemas que tuvo con su monoplaza.

“Hice 50 vueltas arrastrándome”, detalló el argentino tras la dura competencia de México. Aseguró que las ruedas duras no tenían “nada de agarre”, en la que fue una carrera “sin ritmo y muy larga”.