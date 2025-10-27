Descubren el diente de un depredador histórico en Brasil: reinó hace millones de años

La Formación Tremembé, donde fue hallado el fósil, corresponde a un ecosistema lacustre de hace entre 29 y 21 millones de años, una etapa marcada por cambios globales drásticos. En esta etapa, el animal protagonista del descubrimiento era uno de los principales.

El fósil del depredador, catalogado como MHNT.VT.2075 y conservado en el Museo de Historia Natural de Taubaté, consiste en un colmillo inferior derecho con una curvatura marcada y signos evidentes de desgaste.

El diente se proyectaba hacia el frente de la mandíbula, lo que sugiere un uso activo y repetido, probablemente en la captura o procesamiento de presas.

Lo más fascinante de este descubrimiento no es solo el diente en sí, sino lo que representa. En paleontología, cada hallazgo es una pieza más de un rompecabezas enorme, y a menudo incompleto. Es decir, este hallazgo sirve para reconstruir la existencia de este carnívoro.

La extinción de esta especie

Al igual que sucede con muchos otros descubrimientos, la extinción de esta especie puede haberse debido a alguno de estos dos factores: