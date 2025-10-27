Mundial 2026: fecha y hora del sorteo, grupos y formato

Formato del sorteo del Mundial 2026

Las selecciones que logren clasificarse a la cita mundialista del 2026 estarán divididas en cuatro bombos distintos y su ubicación será de acuerdo al ranking FIFA que ocupe cada una al momento del sorteo. No estarán presentes los equipos que tengan que disputar el repechaje (dicha instancia se llevará a cabo en marzo del 2026).

Habrá doce grupos de cuatro selecciones cada uno. Los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá ocuparán grupos distintos para garantizar que cada uno pueda jugar en su país los encuentros de la fase inicial. Por su parte, los equipos mejores rankeados serán elegidos como cabezas de serie para evitar que se enfrente entre sí en la primera instancia del torneo.