Mundial 2026: fecha y hora del sorteo, grupos y formato

mundial 2026
La pelota y la Copa de Mundo 2026.
Mundial 2026: formato con 48 selecciones
Como se mencionó anteriormente, en la fase de grupos habrá 12 zonas, con cuatro selecciones cada una. En cada fracción se enfrentarán todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán a los 16avos de final del certamen junto a los ocho mejores terceros de todas las zonas.
A partir de allí se llevarán cuatro cruces de eliminación directa - a partir del 28 de junio- hasta la instancia final que se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey Stadium.
Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento
Canadá - Anfitrión
México - Anfitrión
Estados Unidos - Anfitrión
Argentina
Japón
Nueva Zelanda
Uzbekistán
Irán
Corea del Sur
Jordania
Ecuador
Brasil
Australia
Uruguay
Paraguay
clasificados mundial
Los 28 clasificados a la Copa de Mundo 2026 hasta el momento.
Colombia
Marruecos
Túnez
Egipto
Argelia
Ghana
Sudáfrica
Qatar
Inglaterra
Arabia Saudita
Costa de Marfil
Senegal
Cabo Verde