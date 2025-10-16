Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Ya son 28

La selección que clasificó al Mundial 2026 y recibió una millonaria recompensa

Aún hay 20 cupos para el Mundial 2026 y una de las selecciones que se clasificó en la última fecha FIFA recibirá un cheque sorprendente por lograr el objetivo

Emanuel Trilla Donoso
Las selecciones nacionales siguen sacando su boleto para el Mundial 2026.

Ya hay 28 equipos clasificados para la Copa Mundial de Fútbol 2026 y aún hay lugar para 20 selecciones en una cita que promete ser histórica. Las expectativas son altas y Gianni Infantino se muestra confiado en que Estados Unidos marcará un precedente en cuanto organización y logística de cara a los próximos mundiales.

En cada fecha FIFA está la posibilidad de que se vayan definiendo los clasificados y ahora un equipo asiático logró el gran objetivo y, como si fuera poco, la gloria vino acompañada con una sorprendente recompensa que recibió cada jugador.

Clasificaron al Mundial 2026 y recibieron un jugoso premio

Arabia Saudita empató sin goles frente a Irak y el punto le permitió lograr quedar como puntero del Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias AFC. De esta manera logró el gran objetivo de clasificar al Mundial 2026 ya que cuenta con mejor diferencia de gol que su rival (+1).

El conjunto verde logró acumular cuatro puntos (misma cantidad que Irak), pero quedaron arriba por haber convertido tres goles en la competencia y su rival de turno solo uno. La alegría de la clasificación tuvo un júbilo extra porque los jugadores recibieron una gran noticia al lograr conseguir el boleto para la cita máxima del fútbol mundial.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita comunicó que cada jugador va a recibir un millón de euros por haber conseguido que el equipo asista a su tercer mundial consecutivo (será la séptima participación en su historia).

En Qatar 2022 fueron los rivales de la Selección argentina y sorprendieron al ganar por 2 a 1, sin embargo perdió los dos siguientes partidos (con Polonia y México) y quedó fuera en fase de grupos.

Selección de Arabia Saudita
Arabia Saudita está de fiesta.

La participación de Arabia Saudita en los mundiales

El debut de Arabia Saudita en los mundiales se produjo en Estados Unidos y fue donde logró su mejor clasificación ya que avanzó a octavos de final tras caer contra Países Bajos en el debut, pero luego venció a Marruecos y a Bélgica. En la próxima instancia cayó frente a Suecia por 3 a 1.

En las competiciones posteriores en las que asistió (1998, 2002, 2006, 2018 y 2022) no pudo superar la fase de grupos; sin embargo el técnico alemán Hervé Renard está trabajando para que en el Mundial 2026 logren dar un paso más para entrar en la historia de Arabia Saudita.

Selección de Arabia Saudita - técnico Hervé Renard
Herv&eacute; Renard, entrenador de Arabia Saudita, es levantado por sus jugadores.

Hervé Renard, entrenador de Arabia Saudita, es levantado por sus jugadores.

Un largo camino al cielo

Para lograr clasificar al Mundial 2026, Arabia Saudita tuvo que sortear tres fases; en la Segunda Ronda avanzó junto a Jordania en el Grupo G:

  • Jornada 1: Arabia Saudita 4-0 Pakistán.
  • Jornada 2: Jordania 0-2 Arabia Saudita.
  • Jornada 3: Arabia Saudita 1-0 Tayikistán.
  • Jornada 4: Tayikistán 1-1 Arabia Saudita.
  • Jornada 5: Pakistán 0-3 Arabia Saudita.
  • Jornada 6: Arabia Saudita 1-2 Jordania.

En la Tercera Ronda participó en el Grupo B y quedó tercera tras Japón y Australia:

  • Jornada 1: Arabia Saudita 1-1 Indonesa.
  • Jornada 2: China 1-2 Arabia Saudita.
  • Jornada 3: Arabia Saudita 0-2 Japón.
  • Jornada 4: Arabia Saudita 0-0 Bahréin.
  • Jornada 5: Australia 0-0 Arabia Saudita.
  • Jornada 6: Indonesia 2-0 Arabia Saudita.
  • Jornada 7: Arabia Saudita 1-0 China.
  • Jornada 8: Japón 0-0 Arabia Saudita.
  • Jornada 9: Bahréin 0-2 Arabia Saudita.
  • Jornada 10: Arabia Saudita 1-2 Australia.

Finalmente, en la Cuarta Ronda logró la clasificación:

  • Jornada 1: Indonesia 2-3 Arabia Saudita.
  • Jornada 3: Arabia Saudita 0-0 Irak.

