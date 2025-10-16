Netflix: la serie de drama y misterio de 7 capítulos que no podrás dejar de ver

Con muy buena aceptación de la crítica y muchas recomendaciones por parte de los usuarios, que la recomiendan a ojos cerrados, esta serie de Netflix se estrenó en la plataforma en agosto de 2022, con un total de siete capítulos, se van aproximadamente entre los 40 y 54 minutos de duración cada uno.

netflix-serie-ecos Esta serie de Netflix es una de las mejores de drama y misterio de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la serie Ecos

Los suscriptores de Netflix se encontrarán con la historia de Leni y Gina, dos gemelas idénticas que toman la decisión de intercambiar sus vidas desde que eran pequeñas. Ese cambio les permitió llevar adelante una doble vida como adultas, compartiendo sus casas esposos y una hija. Pero todo se sale de control y descarrila cuando una de ellas dos desaparece.

netflix-serie-ecos-streaming La serie de Netflix cuenta con escenas para comerse las uñas.

Reparto de Ecos, serie de Netflix

Michelle Monaghan (Leni y Gina)

Matt Bomer (Jack Beck)

Daniel Sunjata (Charlie Davenport)

Ali Stroker (Claudia)

Karen Robinson (Louise Floss)

Rosanny Zayas (Paula Martínez)

Michael O’Neill (Víctor McCleary)

Celia Weston (Georgia Tyler)

Gable Swanlund (Mathilda “Mattie” Beck)

Tráiler de Ecos, serie de Netflix

Dónde ver la serie Ecos, según la zona geográfica