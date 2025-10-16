Para meterse de lleno en una historia dramática que es para comerse las uñas y está sorprendiendo a los usuarios de todo el mundo, es un planazo elegir la serie Ecos, una producción estadounidense de 2022 que arrasa en Netflix.
Netflix: la serie de drama y misterio de 7 capítulos que no podrás dejar de ver
Esta serie estadounidense de Netflix, una de las favoritas de los usuarios, brilla entre todas las series y películas
Destacada entre todas las series y películas, Ecos cuenta con un reparto exquisito, liderado por Michelle Monaghan, actriz estadounidense muy conocida por sus papeles protagónicos en varias series y películas.
Dos hermanas gemelas que cambian su identidad y viven casi toda su vida en secreto, hacen de esta serie de Netflix una trama de misterio de intriga, especial para ver entre semana.
Con muy buena aceptación de la crítica y muchas recomendaciones por parte de los usuarios, que la recomiendan a ojos cerrados, esta serie de Netflix se estrenó en la plataforma en agosto de 2022, con un total de siete capítulos, se van aproximadamente entre los 40 y 54 minutos de duración cada uno.
Netflix: de qué trata la serie Ecos
Los suscriptores de Netflix se encontrarán con la historia de Leni y Gina, dos gemelas idénticas que toman la decisión de intercambiar sus vidas desde que eran pequeñas. Ese cambio les permitió llevar adelante una doble vida como adultas, compartiendo sus casas esposos y una hija. Pero todo se sale de control y descarrila cuando una de ellas dos desaparece.
Reparto de Ecos, serie de Netflix
- Michelle Monaghan (Leni y Gina)
- Matt Bomer (Jack Beck)
- Daniel Sunjata (Charlie Davenport)
- Ali Stroker (Claudia)
- Karen Robinson (Louise Floss)
- Rosanny Zayas (Paula Martínez)
- Michael O’Neill (Víctor McCleary)
- Celia Weston (Georgia Tyler)
- Gable Swanlund (Mathilda “Mattie” Beck)
Tráiler de Ecos, serie de Netflix
Dónde ver la serie Ecos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ecos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Echoes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ecos se puede ver en Netflix.