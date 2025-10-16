Netflix refuerza a diario un catálogo de series y películas que ya tiene opciones de todo tipo. Una serie aparece como una de las ofertas asiáticas sensación de la plataforma, con una historia que se compone de 8 capítulos y que tiene un presupuesto multimillonario, que le permitió ser de los mejores relatos de los últimos años: The 8 show.
La serie coreana de Netflix que arrasa en 8 capítulos y un presupuesto sin precedentes
Esta serie se convirtió en uno de los mejores relatos de Netflix, y su éxito es solamente comparable con el Juego del Calamar
Hoy, las series y películas de producción asiática son, lo que en su momento supieron ser las ofertas turcas o españolas, para los suscriptores del catálogo de Netflix, es decir, de las más reproducidas. Esta serie forma parte del top de las historias coreanas más elegidas del momento, con un relato que llegó para competir, de una forma muy similar al Juego del Calamar.
La serie de Netflix no es una más en el catálogo de series y películas, sino que es una de las más exitosas que nos podemos encontrar, al punto de que llegó a ser la oferta número uno a nivel mundial, entre los relatos de habla no inglesa. Parte de lo logrado en la plataforma, tiene que ver con el basto presupuesto con el que contó para armar su relato, y es que gastó más de 18 millones de dólares.
Netflix presenta que esta serie es perfecta para maratonear, y es que se compone de apenas 8 capítulos en total, el formato "perfecto" para muchos que resulta clave en el éxito en la plataforma. A la par de sus reproducciones, las reseñas de la crítica especializada, e inclusive de los suscriptores, fueron de excelencia y le permitieron convertirse en uno de los relatos más recomendados del catálogo de series y películas.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es una de las historias coreanas más atrapantes y caras de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie The 8 Show
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 8 capítulos, The 8 Show centra su historia en: "Ocho personas atrapadas en un misterioso edificio de ocho pisos participan en un juego tentador pero peligroso en el que ganan dinero conforme pasa el tiempo".
El éxito de esta serie es tan grande en Netflix, que incluso es comparada con el Juego del Calamar.
Reparto de The 8 Show, serie de Netflix
- Ryu Jun-yeol
- Chun Woo-hee
- Park Jeong-min
- Lee Yul-eum
- Park Hae-joon
- Lee Zoo-young
- Moon Jeong-hee
- Bae Seong-woo
Dónde ver la serie The 8 Show, según la zona geográfica
- Latinoamérica: The 8 Show se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The 8 Show se puede ver en Netflix.
- España: The 8 Show se puede ver en Netflix.