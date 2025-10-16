La serie coreana de Netflix que arrasa en 8 capítulos y un presupuesto sin precedentes

Netflix presenta que esta serie es perfecta para maratonear, y es que se compone de apenas 8 capítulos en total, el formato "perfecto" para muchos que resulta clave en el éxito en la plataforma. A la par de sus reproducciones, las reseñas de la crítica especializada, e inclusive de los suscriptores, fueron de excelencia y le permitieron convertirse en uno de los relatos más recomendados del catálogo de series y películas.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es una de las historias coreanas más atrapantes y caras de la plataforma.

Embed - The 8 Show | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie The 8 Show

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 8 capítulos, The 8 Show centra su historia en: "Ocho personas atrapadas en un misterioso edificio de ocho pisos participan en un juego tentador pero peligroso en el que ganan dinero conforme pasa el tiempo".

El éxito de esta serie es tan grande en Netflix, que incluso es comparada con el Juego del Calamar.

Reparto de The 8 Show, serie de Netflix

Ryu Jun-yeol

Chun Woo-hee

Park Jeong-min

Lee Yul-eum

Park Hae-joon

Lee Zoo-young

Moon Jeong-hee

Bae Seong-woo

the 8 show 2 La serie se compone de apenas 8 capítulos en total.

Dónde ver la serie The 8 Show, según la zona geográfica