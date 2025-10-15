Con Santino Andino, la Selección argentina le ganó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20

La primera etapa mostró a ambos equipos queriendo ser protagonistas, mostrando un importante rigor físico y dejando la vida en cada pelota. Pese a ello, ninguno pudo vencer la resistencia del arquero rival.

La primera del encuentro fue para Colombia, que tuvo la posibilidad de abrir el marcador gracias al cabezazo de Joel Canchimbo a los ocho minutos. Santino Barbi, el dueño de los tres palos de la Albiceleste, ahogó el grito de gol.

A los 19 llegó la primera para la Selección argentina. Ian Subiabre, futbolista de River, remató desde afuera del área pero la pelota fue contenida por Jordan Garcia, el 1 colombiano.

Argentina Colombia Mundial Sub 20 La Selección argentina y Colombia no se sacaron diferencias en la primera etapa.

Los minutos pasaron y la paridad no logró romperse en el marcador. La Albiceleste estuvo cerca de la mano de Prestiani y también de Sarco, pero ambos futbolistas fallaron en los metros finales. Colombia tuvo una aproximación gracias al remate de Juan Arizala, pero su disparo se fue desviado.

Gol de Mateo Silvetti y clasificación a la final del Mundial Sub 20

En el complemento hubo, incluso, mayor cantidad de jugadas de riesgo en las áreas. Y también más peligrosas que las que se dieron a lo largo de los primeros 45 minutos. La primera fue de Mateo Silvetti, a los cuatro minutos, pero su derechazo cruzado se fue cerca del palo izquierdo de Colombia.

Dos minutos más tarde llegó una salvada en la que Juan Villalba emuló la estirada de Javier Mascherano en las semifinales de Brasil 2014. Cuando el delantero cafetero estaba por definir mano a mano, apareció para enviar la pelota al córner.

Acto seguido Colombia volvió a avisar. Barbi tapó un potente remate desde afuera del área y dejó el rebote corto. Cuando el atacante se preparaba para definir apareció Tobías Ramirez, el otro central, para tener un corte providencial que dejó con vida a la Albiceleste.

A los 68', tras un centro de Gianluca Prestiani, Mateo Silvetti volvió a rematar pero la pelota se fue desviada. Lejos de frustrarse, el compañero de Lionel Messi en Inter Miami siguió intentando y tuvo su recompensa.

Pasados los 70 minutos, llegó la apertura del marcador. La fórmula se repitió, pero esta vez la pelota terminó dentro del arco colombiano. Prestiani rompió por el medio y habilitó a Silvetti, quien luego de pararla de derecha definió de tres dedos, con el mismo pie, para encaminar la victoria de la Selección argentina.

GRAN jugada de Prestianni que asistió a Silvetti para el 1-0 ante Colombia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/12SgNTH2kO — DSPORTS (@DSports) October 16, 2025

La Selección argentina siguió buscando y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Por malas decisiones en los metros finales, no pudo ampliar la ventaja. Cuando el reloj marcaba 78 minutos, Colombia se quedó con uno menos por la expulsión, por doble amarilla, de Jhon Renteria.

Cuando se cumplieron los 90 minutos reglamentarios el árbitro del encuentro, João Pedro Silva Pinheiro, añadió cinco más.