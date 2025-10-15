La lista negra de Boca: los jugadores que se irían y seguirían los pasos de Chiquito Romero

Mientras que el defensor Cristian Lema, un defensor que no es tenido en cuenta en Boca, será uno de los que se despida a fin de año cuando expire su contrato. El defensor de 35 años fue separado del plantel profesional por Miguel Ángel Russo y ni siquiera viajó al Mundial de Clubes.

lema 2.jpg Cristian Lema se irá de Boca.

Por otro lado, no se sabe nada sobre la extensión de contrato del delantero Exequiel Zeballos, que expira en diciembre de 2026, pero también se iría.

Otros futbolistas que dejarán Boca son los defensores Luis Advíncula (tiene contrato hasta diciembre de 2026) y Lucas Blondel (diciembre de 2027). Es posible que, en caso de no entrar en los planes del entrenador que sea confirmado para el año próximo, ambos laterales derechos se vayan.

advincula 2.jpg

También es un hecho que Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson dejen el elenco de la Ribera.

Boca no tuvo un buen año y renovará su plantel para el 2026 en busca de algún título y de cambiar su presente futbolístico.