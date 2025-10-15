Christian Bale es un éxito con la cinta automovilística de acción más vista del mundo

Henry Ford II y Lee Iacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

Disney Plus: de qué trata la película Contra lo imposible

Contra lo imposible es una película de drama y acción basada en hechos reales que sigue a un excéntrico y determinado equipo de ingenieros y diseñadores estadounidenses, dirigido por el visionario experto en automotriz Carroll Shelby y su conductor británico, Ken Miles, quienes son enviados por Henry Ford II y Lee Iacocca con la misión de construir desde cero un automóvil completamente nuevo con el potencial para finalmente derrotar al siempre dominante Ferrari en la carrera de las 24 Horas de Le Mans de 1966 en Francia.

fordferrari Mucha acción. Contra lo imposible es la gran película con Christian Bale y Matt Damon.

La película promete asombrar a todos los fanáticos de Christian Bale pero, sobre todo, a aquellos que sientan una pasión por el mundo automotriz. Sobre la película se ha comentado demasiado, especulando si será buena o no, incluso el cineasta Guillermo del Toro ha declarado en sus redes sociales que no puede esperar a ver el corte final de la película.

Disney Plus: reparto de la película Contra lo imposible

Matt Damon

Christian Bale

Jon Bernthal

Caitriona Balfe

Tracy Letts

Josh Lucas

