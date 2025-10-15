Disney Plus atesora uno de los mejores catálogos de series y películas, en el rubro de acción tiene la espectacular película con Christian Bale y Matt Damon, se trata de Contra lo imposible.
Christian Bale es un éxito con la cinta automovilística de acción más vista del mundo
Christian Bale es uno de los mejores actores de películas de acción del momento, en esta espectacular cinta de Disney Plus lo vuelve a ratificar
Disney Plus: de qué trata la película Contra lo imposible
Contra lo imposible es una película de drama y acción basada en hechos reales que sigue a un excéntrico y determinado equipo de ingenieros y diseñadores estadounidenses, dirigido por el visionario experto en automotriz Carroll Shelby y su conductor británico, Ken Miles, quienes son enviados por Henry Ford II y Lee Iacocca con la misión de construir desde cero un automóvil completamente nuevo con el potencial para finalmente derrotar al siempre dominante Ferrari en la carrera de las 24 Horas de Le Mans de 1966 en Francia.
La película promete asombrar a todos los fanáticos de Christian Bale pero, sobre todo, a aquellos que sientan una pasión por el mundo automotriz. Sobre la película se ha comentado demasiado, especulando si será buena o no, incluso el cineasta Guillermo del Toro ha declarado en sus redes sociales que no puede esperar a ver el corte final de la película.
Disney Plus: reparto de la película Contra lo imposible
- Matt Damon
- Christian Bale
- Jon Bernthal
- Caitriona Balfe
- Tracy Letts
- Josh Lucas