Marcelo Tinelli se unirá a Jorge Enrique Abello y Jaime Camil en una serie sobre el Mundial 2026

Embed - Jaime Camil on Instagram: "Y? Cómo ven? VAAAMMOOOSSS! @banijaygroup @marielegz @marcelotinelli @jeabello https://variety.com/2025/film/global/banijay-mexico-us-hispanic-world-cup-tres-hinchapelotas-1236552442/"

Utilizando cualquier medio de transporte disponible, planean explorar "el alma futbolística" de cada ciudad, desde sus restaurantes, vida nocturna hasta las sorpresas que les depara el destino, finalizando el recorrido en la Ciudad de México.

El actor mexicano Jaime Camil fue uno de los primeros en compartir la noticia en las redes sociales, y Tinelli le respondió: "Vamooooooss a full amigo! Que lindo que se haga este proyecto con ustedes. Los adoro a vos Jaime y a mi querido amigo @jeabello".

Mundial Dos productoras unen fuerzas para crear una serie sobre el Mundial 2026.

Por su parte, Abello dijo:"Solo las ideas que conllevan riesgo valen la pena, y cuando trabajas con Marie Leguizamo como productora, sabes que vas a correr el máximo riesgo, ¡eso es lo que me impulsa a emprender este viaje con dos grandes amigas!".

De los tres protagonistas de esta serie, Marcelo Tinelli es quien tiene más experiencia en el mundo de los deportes, ya que no sólo se desempeñó como comentarista deportivo, sino que además fue Presidente del club de fútbol argentino San Lorenzo durante nueve años.