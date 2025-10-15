Marcelo Tinelli se unirá a Jorge Enrique Abello y Jaime Camil en una serie sobre el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya se está palpitando en todo el mundo, y ahora se confirmó la realización de una nueva serie documental de viajes, la cual llevará como nombre "Tres hinchapelotas" (un título provisorio).
Marcelo Tinelli se une al colombiano Jorge Enrique Abello y al mexicano Jaime Camil en una serie sobre el Mundial 2026
Esta producción contará con el protagónico del conductor Marcelo Tinelli, y los actores Jorge Enrique Abello (recordado por su rol de Don Armando en "Betty, la fe") y Jaime Camil (quien interpretó a Vicente Fernández en la serie de Netflix "El Rey").
¿De qué tratará la serie "Tres hinchapelotas"?
"Este no es el típico documental de viajes, es un viaje emocional a través de las ciudades, culturas y fandoms con tres leyendas del espectáculo latino que comen y respiran fútbol", explicó Marie Leguizamo, directora general de Banijay México y Estados Unidos Hispano, las productoras de esta serie.
Utilizando cualquier medio de transporte disponible, planean explorar "el alma futbolística" de cada ciudad, desde sus restaurantes, vida nocturna hasta las sorpresas que les depara el destino, finalizando el recorrido en la Ciudad de México.
El actor mexicano Jaime Camil fue uno de los primeros en compartir la noticia en las redes sociales, y Tinelli le respondió: "Vamooooooss a full amigo! Que lindo que se haga este proyecto con ustedes. Los adoro a vos Jaime y a mi querido amigo @jeabello".
Por su parte, Abello dijo:"Solo las ideas que conllevan riesgo valen la pena, y cuando trabajas con Marie Leguizamo como productora, sabes que vas a correr el máximo riesgo, ¡eso es lo que me impulsa a emprender este viaje con dos grandes amigas!".
De los tres protagonistas de esta serie, Marcelo Tinelli es quien tiene más experiencia en el mundo de los deportes, ya que no sólo se desempeñó como comentarista deportivo, sino que además fue Presidente del club de fútbol argentino San Lorenzo durante nueve años.