Netflix ha creado un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie se ha convertido en sensación entre los suscriptores con un fuerte drama, que basa su trama en temáticas que no son aptas para menores de edad y que está basada en una reconocida novela, todo esto tan sólo en 8 capítulos: Mi querida niña.
La serie de Tv que llegó a Netflix y arrasa con 8 capítulos
Esta serie es una de las mejores ofertas alemanas disponibles en Netflix y su historia está basada en una reconocida novela
Las series y películas de producción alemana se han ganado el respeto dentro del catálogo de Netflix, por haber sumado ofertas que han llegado a hacer top entre las opciones del género dramático y de misterio. Esta serie es un mix de estos dos tipos, y ha logrado concretar un relato tan intenso y tenso, como atractivo, en un formato que casi nunca falla en la plataforma, como lo son las miniseries.
La serie alemana está inspirada en una reconocida novela que se convirtió en un éxito literario en Europa, y dentro de Netflix, los suscriptores tienen muy bien valoradas las series y películas basadas en obras literarias. La oferta de 8 capítulos no es un clásico drama de suspenso, sino que ronda por el misterio a través de un relato claramente vinculado con lo criminal, utilizando lenguajes, temas y escenas no aptas para menores de edad.
A pesar de que esta serie ya lleva más de 2 años disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, sigue apareciendo como una de las principales recomendaciones populares de la plataforma. Su llegada no pasó desapercibida para los suscriptores, que en cuestión de horas lograron posicionarla como una de las principales ofertas del género, sumado a las excelentes reseñas de la crítica especializada.
La serie fue incorporada del catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces es considerada una de las mejores ofertas alemanas de toda la plataforma.
De qué trata Mi Querida Niña, la serie de Netflix
De acuerdo lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 8 capítulos y basada en una reconocida novela, Mi querida niña centra su historia en: "Tras el escape de una mujer de un cautiverio horroroso, un grupo de investigadores reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, quedó sin resolver".
Esta serie logró crear una historia a través de varios detalles que han resultado irresistibles para los suscriptores de Netflix.
Reparto de Mi Querida Niña, la serie de Netflix
- Kim Riedle como Jasmin Grass
- Naila Schuberth como Hannah
- Sammy Schrein como Jonathan
- Hans Löw como Gerd Bühling
- Haley Louise Jones como Aida Kurt
- Justus von Dohnányi como Matthias Beck
Dónde ver la serie Mi querida niña, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi querida niña se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dear Child se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi querida niña se puede ver en Netflix.