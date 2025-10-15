La serie de Tv que llegó a Netflix y arrasa con 8 capítulos

A pesar de que esta serie ya lleva más de 2 años disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, sigue apareciendo como una de las principales recomendaciones populares de la plataforma. Su llegada no pasó desapercibida para los suscriptores, que en cuestión de horas lograron posicionarla como una de las principales ofertas del género, sumado a las excelentes reseñas de la crítica especializada.

La serie fue incorporada del catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2023, y desde entonces es considerada una de las mejores ofertas alemanas de toda la plataforma.

De qué trata Mi Querida Niña, la serie de Netflix

De acuerdo lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de solo 8 capítulos y basada en una reconocida novela, Mi querida niña centra su historia en: "Tras el escape de una mujer de un cautiverio horroroso, un grupo de investigadores reabre un caso de desaparición que, 13 años atrás, quedó sin resolver".

Esta serie logró crear una historia a través de varios detalles que han resultado irresistibles para los suscriptores de Netflix.

mi querida niña 2 Esta serie se incorporó a Netflix y se volvió un éxito mundial.

Reparto de Mi Querida Niña, la serie de Netflix

Kim Riedle como Jasmin Grass

Naila Schuberth como Hannah

Sammy Schrein como Jonathan

Hans Löw como Gerd Bühling

Haley Louise Jones como Aida Kurt

Justus von Dohnányi como Matthias Beck

