Indignación en Nápoles: comerciantes tapan la cara de Maradona en un famoso mural

Maradona es prácticamente venerado como un santo en Nápoles y el mural que hicieron en su honor es una de las atracciones turísticas más visitadas de Italia. Justamente por esto es que ha sido intervenido.

En caso de que la situación siga sin resolverse, los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro sobre el famoso mural.

napoles, maradona Los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro.

Para tener en cuenta la magnitud del mural, hay que decir que el año pasado fue la segunda atracción turística más vista de toda Italia: solamente pudo superarlo el Coliseo Romano.

El paso de Maradona por Napoli

Diego Armando Maradona jugó en el Napoli durante siete temporadas, en las que disputó 259 partidos, anotando 115 goles y repartiendo 85 asistencias.

Durante su estadía en el Napoli, “Pelusa” fue clave en la obtención de la Serie A en 1987 y 1990, además de la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA en 1989.