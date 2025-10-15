Inicio Ovación Fuera de Juego Diego Maradona
¿Qué pasó?

Indignación en Nápoles: comerciantes tapan la cara de Maradona en un famoso mural

Por una protesta comerciante, uno de los históricos murales de Diego Maradona amaneció tapado en Italia. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El mural de Diego Maradona en Nápoles amaneció este miércoles con la cara del astro tapada por una protesta de comerciantes contra la policía municipal de dicha ciudad italiana. Las imágenes se hicieron virales de manera inmediata, teniendo en cuenta lo que representa el argentino para aquella comunidad.

Lo sucedido en Nápoles comenzó el pasado martes, cuando la policía municipal apuntó contra aquellos comercios que no cuentan con la habilitación para vender sus correspondientes productos.

maradona-napoli.jpg
Maradona es considerado palabra santa en Nápoles.

Comerciantes tapan la cara de Maradona en Nápoles

Ante esta situación, y a modo de protesta, los dueños de los locales que se encuentran ubicados en el Quartieri Spagnoli decidieron tapar la cara de Maradona en el mural. Además, argumentaron que los permisos de habilitación se encuentran en trámite.

Maradona es prácticamente venerado como un santo en Nápoles y el mural que hicieron en su honor es una de las atracciones turísticas más visitadas de Italia. Justamente por esto es que ha sido intervenido.

En caso de que la situación siga sin resolverse, los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro sobre el famoso mural.

napoles, maradona
Los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro.

Para tener en cuenta la magnitud del mural, hay que decir que el año pasado fue la segunda atracción turística más vista de toda Italia: solamente pudo superarlo el Coliseo Romano.

El paso de Maradona por Napoli

Diego Armando Maradona jugó en el Napoli durante siete temporadas, en las que disputó 259 partidos, anotando 115 goles y repartiendo 85 asistencias.

Durante su estadía en el Napoli, “Pelusa” fue clave en la obtención de la Serie A en 1987 y 1990, además de la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA en 1989.

