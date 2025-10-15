Los lugares que quedan para Colapinto en la Fórmula 1 para el 2026: se confirmaron las butacas en Mercedes

La Fórmula 1 ya comenzó a definir su grilla de cara al 2026. Quedan pocos asientos en caso de que Franco Colapinto no siga en la escudería Alpine.
La Fórmula 1 ya comenzó a definir su grilla de cara al 2026. Quedan pocos asientos en caso de que Franco Colapinto no siga en la escudería Alpine.
Este miércoles se confirmó que George Russell y Kimi Antonelli seguirán en Mercedes, por lo que los asientos para Franco Colapinto son cada vez menos. El piloto argentino de 22 años afrontará el próximo domingo el GP de Estados Unidos y la carrera será el 19 de octubre a las 16.
Ambos pilotos renovaron sus vínculos con la escudería alemana hasta finales del año próximo, poniendo fin a las especulaciones sobre posibles movimientos y asegurando una dupla que combina experiencia y juventud para afrontar la nueva era técnica que se avecina.
Así Mercedes cierra su capítulo en el mercado de pilotos y deja prácticamente definidos los asientos más codiciados de la grilla. Aun así, todavía quedan algunas butacas sin dueño para 2026, donde una de ellas es en Red Bull para acompañar a Max Verstappen.
A la confirmación de Mercedes se le suman las dos de RB (Visa Cash App RB) y el segundo asiento de Alpine, donde la expectativa gira en torno al futuro de Colapinto. El piloto argentino, actualmente parte del equipo francés, podría mantener su lugar junto a Pierre Gasly, quien renovó su vínculo hasta 2028.
El resto de las escuderías ya tiene sus alineaciones prácticamente definidas: McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz y Haas con Oliver Bearman y Esteban Ocon.
Por último, lo que se conoce como Sauber pasará al control de Audi, por lo que el nombre del equipo cambiará, pero seguirá con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. A las escuderías ya conocidas se sumó Cadillac, que contará con los pilotos Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.