Los lugares que quedan para Colapinto en la Fórmula 1 para el 2026: se confirmaron las butacas en Mercedes

Así Mercedes cierra su capítulo en el mercado de pilotos y deja prácticamente definidos los asientos más codiciados de la grilla. Aun así, todavía quedan algunas butacas sin dueño para 2026, donde una de ellas es en Red Bull para acompañar a Max Verstappen.

Colapinto seguiría en Alpine

A la confirmación de Mercedes se le suman las dos de RB (Visa Cash App RB) y el segundo asiento de Alpine, donde la expectativa gira en torno al futuro de Colapinto. El piloto argentino, actualmente parte del equipo francés, podría mantener su lugar junto a Pierre Gasly, quien renovó su vínculo hasta 2028.

Las escuderías de Fórmula 1 que tienen sus asientos confirmados

El resto de las escuderías ya tiene sus alineaciones prácticamente definidas: McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz y Haas con Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Por último, lo que se conoce como Sauber pasará al control de Audi, por lo que el nombre del equipo cambiará, pero seguirá con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. A las escuderías ya conocidas se sumó Cadillac, que contará con los pilotos Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.