Tres alumnos adolescentes resultaron con heridas durante un experimento de una clase de química.

Explosión escuela estallido Tres alumnos adolescentes de un colegio sufrieron quemaduras por una violenta explosión durante un experimento de química. Foto gentileza tn.com.ar

Además, la madre de un estudiante resultó quemada en las manos y era atendida por personal del SAME en el lugar, por lo que su situación no sería de gravedad. En el momento de la explosión, se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico.

De acuerdo a lo informado en el canal TN, los alumnos que resultaron afectados sufrieron heridas en el pecho y la cara. El dramático hecho ocurrió este miércoles por la mañana, durante una Feria de Ciencias en el Colegio Guadalupe.

Las autoridades del colegio alertaron a la Policía y, a los pocos minutos se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 14-A. El más afectado resultó ser un adolescente de 16 años, que fue trasladado de forma urgente al Hospital Gutiérrez.

De acuerdo a la información que fue trascendiendo a la prensa, otros dos menores, de 13 y 14 años, también fueron trasladados por el SAME, al presentar lesiones de la misma consideración.

En medio del caos que produjo el estallido, los padres del resto de los alumnos concurrieron al establecimiento para retirar a sus hijos.

Explosión escuela padres Luego de la explosión en un colegio del barrio de Palermo, muchos padres fueron a retirar a sus hijos del establecimiento. Foto gentileza eltrecetv.com.ar

Este hecho se suma a otro ocurrido en una escuela de Pergamino, donde un grupo de estudiantes simulaba la erupción de un volcán y al explotar dejó al menos diez alumnos heridos y una menor grave.

Este incidente que también era parte de una feria de ciencias donde un grupo de alumnos adolescentes tenía que simular la erupción de un volcán. Pero cuando lo prendieron fuego, las llamas se apoderaron de la estructura y, segundos después, se produjo una fuerte explosión.