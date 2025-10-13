La "fiesta de los 500 pesos": asesinaron a una adolescente de 14 años de un balazo.

Balazo adolescente muerte Melody, la adolescente de 14 años que murió luego de recibir un balazo en la cabeza durante una fiesta clandestina. Foto gentileza pagina12.com.ar

De acuerdo a una investigación preliminar sobre el incidente, la situación se descontroló al momento en que dos chicos comenzaron a pelearse, lo que generó corridas, gritos y un clima de confusión total. En medio de un clima de caos, Melody, la adolescente de 14 años, recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte casi de inmediato.

Algunos testimonios indicaban que todo sucedió en cuestión de segundos. “Empezaron a pelear dos chicos, uno sacó un arma y después se escucharon varios tiros. Todos corrieron y no se entendía nada”, afirmó una joven que presenció el hecho y pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

El portal La Noticia de Quilmes publicó que minutos después, algunos de los presentes en la fiesta realizaron llamados al teléfono de emergencias, y rápidamente llegaron efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes y una ambulancia del SAME. Melody fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso, más allá de los intentos por reanimarla.

El crimen motivó un importante operativo policial coordinado por la Comisaría 7ª de Quilmes y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial local. Durante la madrugada del domingo y ya en la mañana de ese día, una veintena de adolescentes quedaron demorados en el lugar del crimen para tomarles declaración y establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

También se incautaron teléfonos celulares, cuyo contenido (mensajes, audios y videos compartidos en redes sociales) será analizado por los peritos. Mientras, la familia de Melody exigió protección y justicia, denunciando que varios jóvenes presenciaron el hecho, pero temen declarar por posibles amenazas. “Mi hija era una nena, fue a divertirse y no volvió. No puede quedar impune”, se quejó entre lágrimas una tía de la víctima.

Balazo adolescente fiesta Una adolescente de 14 años fue asesinada de un balazo en la cabeza en medio de una pelea que se desató en una fiesta clandestina. Foto gentileza la100.com

Una novedad importante tiene que ver con que en las últimas horas, un joven de 17 años fue detenido como sospechoso del caso, a la vez que los investigadores estiman que hay pruebas suficientes que podrían conducir a la identificación del responsable.

El análisis balístico, junto con la revisión de celulares y videos difundidos en redes, será determinante para reconstruir la secuencia del crimen y se esperan los resultados de la autopsia y las pruebas de residuos de pólvora sobre varios adolescentes asistentes a la fiesta.

El caso fue caratulado por la Unidad Fiscal Investigativa (UFI) en turno como “homicidio”, mientras que Investigaciones continúa su trabajo para encontrar al responsable del crimen.