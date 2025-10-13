Cómo pasa sus días el hombre al que le comió la cara un caníbal

Embed - Revelan nuevo video sobre el presunto caso de canibalismo en que conmocionó a Miami

El caníbal de Miami

Ronald Poppo era un hombre bien instruido que se hundió en el alcoholismo. Terminó viviendo en las calle de Miami como un fantasma invisible durante unos 30 años. Su familia creía que estaba muerto.

Aquel recordado día, descansaba a la sombra cuando el caníbal se acercó aparentemente amistoso. "Parecía un buen tipo al principio", relató en una entrevista. Pero inmediatamente lo acusó de robarle su Biblia y estalló en furia. "Me estranguló con llaves de lucha libre, me sacó los ojos y me hizo pedazos", describió.

En el ataque, Ronald Poppo perdió el ojo izquierdo por completo, el derecho quedó cubierto por injertos de piel del cuero cabelludo, su nariz desapareció y gran parte de la frente, mejillas y cejas fueron devoradas. Sufrió además una lesión cerebral similar a la de un accidente vial, una costilla rota y dos heridas de bala en el pecho.

Embed - A Message from Ronald Poppo | Jackson Health System

La recuperación fue un calvario de meses. Ingresó en estado crítico, irreconocible. Sufrió múltiples cirugías reconstructivas, injertos de piel y terapia ocupacional. Aprendió a vestirse, alimentarse, ducharse y afeitarse solo, un logro modesto pero monumental para un hombre ciego y desfigurado.

Hoy, en octubre de 2025, Ronald Poppo reside en un vasto centro de rehabilitación en el sur de Miami. Su rutina diaria es un ciclo sereno de aislamiento y pequeños placeres, financiado por un fondo comunitario que recaudó más de 100.000 dólares en donaciones iniciales.

La mayor parte de su tiempo transcurre en su habitación, un refugio minimalista donde rechaza visitas ajenas a doctores y enfermeras. No hay familia cercana tras ser víctima de un caníbal. Se sumerge en la música. Toca la guitarra todos los días. Escucha la radio constantemente.