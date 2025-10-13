Un alfajor de Mendoza fue elegido como el mejor del país y otro logró reconocimiento doble

Entre 470 variedades en competencia, un alfajor elaborado en Mendoza se llevó el máximo premio al consagrarse como el mejor del país en la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, celebrada este fin de semana en La Falda, Córdoba.
No tiene dulce de leche ni membrillo u otro tipo de fruta. Se trata de un producto con relleno de chirimoya alegre, que el jurado del evento reconoció como una propuesta innovadora y lo distinguió como "Alfajor de Oro", el máximo galardón.
La marca Tub Vicio, responsable del producto, se impuso así entre más de 90 expositores de todo el país. Y de visitante, ni más ni menos que en Córdoba, la capital nacional del alfajor, justamente con sede en La Falda.
Pero no fue el único alfajor de Mendoza que se llevó una medalla. También el reconocido Entre Dos obtuvo un galardón, en su caso por partida doble, en la que es considerada "la fiesta más dulce de Argentina".
Así, Mendoza se convirtió en la gran protagonista de la noche, porque además del Alfajor de Oro (el segundo en los últimos 10 años) se alzó con premio en otras 4 categorías.
Es que, por si fuera poco haber logrado el Oro, Tub Vicio también logró un premio a su creatividad como Mejor Stand de la muestra y en la categoría Innovación.
Y la reconocida marca Entre Dos obtuvo el galardón al Mejor Alfajor Libre de Gluten y también al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.
Para Entre Dos se trata de una competencia conocida. Es que la edición 2016 de la Fiesta le dio trascendencia nacional a la firma mendocina, luego de conquistar también el premio al Mejor Alfajor del país.
Con exponentes de distintas regiones que incluso posicionan a Argentina como la cuna del mejor alfajor del mundo, así quedaron los ganadores en cada categoría de la Fiesta Nacional 2025 realizada este fin de semana en Córdoba: