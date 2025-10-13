Un alfajor de Mendoza fue elegido como el mejor del país y otro logró reconocimiento doble

Pero no fue el único alfajor de Mendoza que se llevó una medalla. También el reconocido Entre Dos obtuvo un galardón, en su caso por partida doble, en la que es considerada "la fiesta más dulce de Argentina".

image El original alfajor blanco de chirimoya hecho en Mendoza se alzó con el premio al mejor del país, por innovación y creatividad

Mendoza copó la capital del alfajor

Así, Mendoza se convirtió en la gran protagonista de la noche, porque además del Alfajor de Oro (el segundo en los últimos 10 años) se alzó con premio en otras 4 categorías.

Es que, por si fuera poco haber logrado el Oro, Tub Vicio también logró un premio a su creatividad como Mejor Stand de la muestra y en la categoría Innovación.

Y la reconocida marca Entre Dos obtuvo el galardón al Mejor Alfajor Libre de Gluten y también al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

Para Entre Dos se trata de una competencia conocida. Es que la edición 2016 de la Fiesta le dio trascendencia nacional a la firma mendocina, luego de conquistar también el premio al Mejor Alfajor del país.

Premio por premio, las categorías de la fiesta

Con exponentes de distintas regiones que incluso posicionan a Argentina como la cuna del mejor alfajor del mundo, así quedaron los ganadores en cada categoría de la Fiesta Nacional 2025 realizada este fin de semana en Córdoba: