"Nunca hubiera participado de algo así", dijo Florencia Ibáñez sobre el triple crimen de Florencio Varela

Declaración crimen mujer Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Sotacuro, amplió su declaración sobre el triple crimen de Florencio Varela ante el fiscal del caso. Foto noticiasargentinas.com

La joven se encuentra detenida en el penal de Magdalena y por estas horas su testimonio la compromete ya que los videos la muestran en varias situaciones junto al prófugo Ydone Castillo.

Otro que amplió su declaración este lunes fue Lázaro Víctor Sotacuro, quien aseguró que “lo usaron” a él y a su sobrina Florencia Ibáñez, mientras que afirmó: “Todo lo que pasó lo había hecho David porque le robaron 300 o 400 kilos de cocaína”.

David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, es uno de los prófugos que, de acuerdo a los testimonios, se retiró “mojado” y “embarrado” de la vivienda donde se cometieron los asesinatos.

Sotacuro señaló que en la Fox blanca viajaban él, Ibáñez junto a Ydone Castillo, al tiempo que se refirió a una persona apodada “el bola”, amigo de Alex.

“Cuando llegamos Ydone se baja del auto y me quedo yo con Florencia en el auto. Ydone va a la casa y habla con una chica en la vereda, luego vuelve, se sube y empieza a dar vueltas con el auto. Yo estaba sentado en el asiento de atrás y yo no entendía nada”, afirmó Sotacuro.

El supuesto conductor del auto de apoyo resaltó que Alex “no le dijo nada” porque “solo tenía que volver con un auto negro, un Chevrolet, que venía con la Tracker, cuando llevaban a las chicas”, a quienes acompañaban Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”) y David.

Sotacuro recordó luego que “manejó una cuadra, se bajó y David” le dice que “está en Cobo y Crespo”, zona del Bajo Flores, donde le entrega la llave y Morales Huamani se va junto a “otro chico argentino blanco” en la Tracker.

“Nos fuimos con Florencia y Alex a una estación de servicio, donde ellos compraron un agua, luego seguimos hasta Avenida Perón para comprar unas hamburguesas y ahí esperamos a que llegue la Tracker” con Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, añadió el detenido y agregó: “Ydone me dijo ‘ahí están viniendo’ y yo pensé que era una fiesta, hasta ese momento no sabía nada”.

Sotacuro dijo después que en la supuesta “quinta” donde se iba a realizarla “fiesta”, Alex “se da vuelta y se va” a conversar “con una de las chicas”: “Yo me quedé en el auto con Florencia sin entender nada de lo que pasaba e Ydone vuelve y nos ‘vamos a dar unas vueltas'”.

Declaración crimen detenido Florencia Ibáñez y su tío Lázaro Sotacuro, implicados en el triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela. Foto gentileza la100.com

El acusado, detenido en la cárcel de Sierra Chica, añadió que Ydone le insistió tanto para que volvieran.

“Yo vuelvo a la cochera a guardar el Fox porque Ydone me dice “quizás vas con el coche negro”. Y contó que "entro a la cochera con el Fox y ahí en la cochera me dice que el coche negro no estaba, que lo tenía David. Ahí David me dice ‘venite con el blanco’ y de paso Ramiro, que es su tío, un viejito blanco, me estaba llevando una ropa para que le lleve”, relató Sotacuro.

“Todo lo que había pasado lo había hecho David porque le habían robado su mercadería, su droga. Creo que eran 300 o 400 kilos”, comentó el detenido.