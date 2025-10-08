Triple crimen: "Bajaron sonrientes de la camioneta", contó una detenida por los asesinatos en Florencio Varela.

Triple crimen fiscalia detenida Celeste Magalí González Guerrero fue detenida en un hotel alojamiento junto a su pareja, a quien acusó de los asesinatos. Foto gentileza dataclave.com.ar

La mujer le contó al fiscal Arribas, que dos días antes del sangriento episodio “Julio” -a quien identificó como “Pequeño J”- la había llamado a su celular y le consultó a su pareja si el viernes podía ir a su casa con una amiga.

La mujer comentó que en la noche de ese viernes, Tony Janzen Valverde, quien sería el autor intelectual del crimen, le pidió que le abriera el portón de su casa y ella lo hizo. En ese momento ingresó una camioneta Chevrolet Tracker blanca y de allí bajaron las tres chicas junto a tres hombres.

Entre ellos, aseguró la detenida, estaba “Pequeño J” acompañado por una persona que decía ser su tío y a quien apodaban “el Duro”. Luego, cuando personal de la fiscalía le presentaron fotografías del expediente, reconoció a esta persona como Víctor Lázaro Sotacuro, el hombre de 41 años acusado de estar vinculado a un vehículo de apoyo que participó en el secuestro de las víctimas que sería el Volkswagen Fox.

Inmediatamente y visiblemente nerviosa por la situación, la mujer afirmó que en ese momento que Sotacuro le dio 1.000 dólares.

González Guerrero comentó también que, cuando llegó la camioneta, en el patio de la casa estaban otros hombres cavando un pozo (uno de ellos habría sido Matías Ozorio, otro de los detenidos), mientras que había parlantes que reproducían música y las luces estaban apagadas.

Los escalofriantes detalles de la declaración

En medio de exposición ante el fiscal, González Guerrero señaló a su pareja, Miguel Villanueva Silva, como el presunto autor material del crimen de las tres chicas. “A eso de las 4 (del sábado) vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando abrió la puerta una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse. Y ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar”, sostuvo la mujer.

La imputada sumó el detalle de que cuando le dijo eso, ella recién había llegado de estar vendiendo droga en la calle. “Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

La mujer declaró además que su pareja “le dijo a Lara (por Gutiérrez, la víctima de 15 años) que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía”. Tras ese comentario agregó: “Miguel me dijo que ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras”.

Autopsia Brenda casa Una de las detenidas por el triple crimen en Florencio Varela, declaró ante el fiscal y contó detalles escalofriantes de los asesinatos. Foto gentileza perfil.com

“También me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”, contó la mujer detenida, quien además ofreció detalles respecto del orden en que las chicas fueron ejecutadas. Allí afirmó que la primera en ser asesinada fue Brenda, luego Morena y por último, Lara.

Indagada por el fiscal sobre el móvil del crimen, González Guerrero sostuvo que fue el robo de 30 kilos de cocaína y contó que “alguien pagó un millón de dólares” para asesinar a las tres chicas. “Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años (por Lara) no tenía nada que ver. 'Duro' estaba por encima de 'Julio', era el que le daba órdenes”, contó la mujer.

González Guerrero ante el fiscal Arribas, aseguró también que Villanueva Silva la amenazó después del triple crimen. “Me decía que si lo traicionaba me iba a matar. Por eso yo dije que él estaba lastimado en el dedo, pero era por lo que le hizo a la chica“, dijo la detenida.