"Lo hice por droga y plata": declaró el acusado de cavar el pozo en la casa del triple crimen de Florencio Varela.

Crimen pozo detenido Ariel Giménez, el joven que hizo el pozo a cambio de droga y dinero, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y sigue detenido. Foto gentileza la100.com

En su testimonio admitió que hizo ese trabajo por dinero y drogas, pero luego aclaró que nunca vió los cuerpos de las chicas asesinadas y que tampoco supo que estaban enterradas allí. El detenido también ratificó casi la totalidad de la información que le había mencionado a la policía cuando quedó detenido.

Aún así, la declaración de Giménez no dejó conforme a la Justicia ya que según la hipótesis del fiscal Arribas, el sospechoso fue quien cavó el pozo en el que enterraron a las víctimas y también lo tapó, o sea que pudo ver a quienes habían enterrado en el patio de la casa, en Florencio Varela.

El acusado declaró ante la Justicia que mantuvo vínculo solo con dos personas, mencionando a Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, a quien conocía bajo el apodo de "Gonzalo". La mujer fue quien decláró este miércoles ante Arribas y brindó datos importantes y muy crudos sobre cómo asesinaron a las tres jóvenes.

Según Giménez, Celeste González se comunicó con él a través de una red social para alquilarle un parlante, cuando ella le respondió una historia y le ofreció alquilárselo por $30.000 a pagar $20.000 en drogas y $10.000 en efectivo.

Con respecto a "Gonzalo", éste fue a buscar en un remis el parlante y regresó por la misma vía, pero como no pudo probar el parlante en la casa del acusado, le pidió que lo acompañara a la casa donde finalmente fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara.

Crimen pozo casa El hombre acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las tres chicas en Florencio Varela, dio su versión ante la Justicia. Foto gentileza eldestapeweb.com

“Cuando me lo encuentro (a 'Gonzalo') me dice que tiene que hacer un trabajo en su casa. También le estaba ofreciendo ese trabajo a otra persona, porque la estaba haciendo re larga”, declaró el detenido.

Antes de retirarse de la casa, le pidió a los dos detenidos que le pidieran un auto de una aplicación para regresar a su casa, y a modo de pago, no solo le pidieron el auto para que volviera a su casa, sino que además le regalaron el pico y las palas con las que había trabajado.

La fiscalía decidió tras su declaración, que Giménez continúe en prisión acusado de "encubrimiento agravado" por resultar el triple crimen un hecho grave.