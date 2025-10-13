Encontraron un cuerpo en Concordia y sería del remisero que trasladó a Pablo Laurta.

Cuerpo remisero incendio

El vehículo en el que se trasladó, un Toyota Corolla, fue encontrado incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres el jueves a la tarde, con unas llaves al costado.

Las autoridades provinciales informaron que en las últimas horas se realizaron distintos rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el automóvil Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Los investigadores indicaron que las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Palacios había sido contratado en Concordia por Laurta para viajar a Córdoba, lugar en donde asesinó a su ex pareja y a la madre de la mujer, para luego secuestrar a su hijo después de haber fracasado con el trámite para lograr la tenencia del menor.

El autor del doble femicidio fue detenido en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú en medio de un operatico conjunto de la Policía de Entre Ríos y la Policía de Córdoba.

Tras la desaparición del niño de la casa de su madre en barrio Villa Serrana de la capital de Córdoba, se produjo la activación del Alerta Sofía por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, un sistema de emergencia que se utiliza para coordinar la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos que se encuentren en grave peligro.

En este caso fue una encargada del hotel Berlín quien dio el aviso a las autoridades, y a partir de ese momento se puso en marcha un operativo para identificar al supuesto autor de los femicidios sin levantar sospechas, ya que tenían información que el hombre tenía un arma de fuego en su habitación.

Los policías se hicieron pasar por clientes del hotel, y cuando vieron al Laurta ocupado en el restaurante, con una bandeja en las manos, procedieron rápidamente a su detención mientras que personal femenino especializado para estos casos resguardaron al menor.

Luego de su detención, el hombre se descompensó y fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica, donde permanece bajo custodia. Mientras tanto, su hijo Pedro fue llevado a la Comisaría del Menor para su contención y cuidado.

Laurta está acusado como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño, en la ciudad de Córdoba y posterior secuestro del menor. Se sospecha que ambos iban camino hacia Uruguay, país de donde es oriundo el presunto femicida.

El jefe de la Policía Departamental de Entre Ríos, Luis Báez confirmó que el padre y el niño estaban alojados en un hotel céntrico de la calle Bolívar. "Estábamos en conocimiento del caso por el Alerta Sofía.

Captura femicida salud

El entrecruzamiento de las antenas de celulares daba una ubicación y personal de la División Investigaciones realizó un discreto operativo para corroborar dónde se encontraban", indicó el jefe policial.

Respecto del estado de salud en que se encontraba el niño, sostuvo que se encontraba en "buen estado" y agregó que "su padre estaba convulsionando, por lo cual quedó internado en el Hospital Centenario, en calidad de detenido y con custodia".

Laurta había contratado a un remisero en la ciudad de Concordia para trasladarse a Córdoba, pero curiosamente, Matías Sebastián Palacios, el conductor del vehículo se encontraba desaparecido desde el 8 de octubre y su automóvil fue halllado incendiado en un descampado Córdoba.