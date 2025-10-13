Los perros Fito y Snaiper resolvieron robos en Tupungato y San Martín tras rastrear por 400 metros cada uno

detenido robo El tercer delincuente que quedó detenido por el trabajo de Snaiper, uno de los perros de la Policía.

El perro Fito recuperó elementos robados de una finca en San Martín

La rápida intervención del perro Fito, de la Delegación de Canes Zona Este de la Policía de Mendoza, también permitió esclarecer un robo en una finca en San Martín y recuperar parte de la mercadería sustraída.

Tras una inspección ocular, Fito fue colocado en posición de trabajo y comenzó el rastreo, recorriendo inicialmente cinco metros entre las plantas. Luego avanzó aproximadamente 400 metros por el interior de la viña colindante hasta llegar al lugar donde se encontraban los elementos robados, por lo que se logró recuperar parte de la mercadería.

perro policia robo El perro Fito en pleno trabajo de investigación.

El operativo destacó la coordinación entre el ejemplar y los efectivos de la delegación, con apoyo de la Subcomisaría Los Barriales, y puso en relevancia la importancia de los perros en investigaciones y la recuperación de bienes en delitos de este tipo.