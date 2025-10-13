Fito y Snaiper, dos perros de la División de Canes de la Policía de Mendoza, esclarecieron dos hechos delictivos distintos durante el fin de semana. Snaiper trabajó en un caso en Tupungato y logró que los efectivos recuperaran mercadería sustraída y que tres delincuentes quedaran detenidos.
Los perros Fito y Snaiper resolvieron robos en Tupungato y San Martín tras rastrear por 400 metros cada uno
Snaiper recorrió 500 metros hasta dar con un hombre cuyo calzado coincidía con las huellas del robo. Hubo allanamiento y tres detenidos en Tupungato
El can fue colocado en posición de trabajo para comenzar el rastreo y recorrió aproximadamente 500 metros por un terreno irregular hasta llegar a un basural. En ese lugar encontró a un hombre cuyo calzado coincidía con las huellas del lugar del robo, lo que permitió a los efectivos avanzar con su detención.
Posteriormente, personal de Investigaciones de Tupungato allanó el lugar, recuperó la mercadería sustraída y detuvo a los responsables, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.
El perro Fito recuperó elementos robados de una finca en San Martín
La rápida intervención del perro Fito, de la Delegación de Canes Zona Este de la Policía de Mendoza, también permitió esclarecer un robo en una finca en San Martín y recuperar parte de la mercadería sustraída.
Tras una inspección ocular, Fito fue colocado en posición de trabajo y comenzó el rastreo, recorriendo inicialmente cinco metros entre las plantas. Luego avanzó aproximadamente 400 metros por el interior de la viña colindante hasta llegar al lugar donde se encontraban los elementos robados, por lo que se logró recuperar parte de la mercadería.
El operativo destacó la coordinación entre el ejemplar y los efectivos de la delegación, con apoyo de la Subcomisaría Los Barriales, y puso en relevancia la importancia de los perros en investigaciones y la recuperación de bienes en delitos de este tipo.