La DGE abrió las inscripciones para que casi 30.000 alumnos de 7° grado ingresen a la secundaria

13 de octubre: preinscripción de estudiantes con discapacidad certificada. 16 de octubre: carga en GEI (inscripción definitiva).

14 y 15 de octubre: preinscripción de hermanos/as de estudiantes que ya asisten a la escuela. 16 y 17 de octubre: carga en GEI.

20 al 23 de octubre: preinscripción de hijos/as de docentes, alumnos de edificios compartidos o cercanos, de escuelas artísticas y estudiantes del núcleo de articulación. 24 de octubre: inscripción definitiva.

27 y 28 de octubre: preinscripción de abanderados y escoltas titulares. 29 y 30 de octubre: inscripción en GEI.

El listado con los estudiantes que obtuvieron banco asignado se publicará los 3 y 4 de noviembre.

La segunda instancia de inscripción corresponde a los estudiantes que no obtuvieron banco en la primera etapa, estos deberán participar de la selección de opciones a través del sistema GEI-PAD:

5, 6 y 7 de noviembre: elección de entre 3 y 5 escuelas de gestión estatal.

10 de noviembre: publicación de opciones realizadas.

11 y 12 de noviembre: corrección de errores.

14 de noviembre: corrida informática para la asignación de bancos.

17 de noviembre: publicación de resultados.

18 al 20 de noviembre: confirmación de la inscripción presencial en la escuela asignada o renuncia al banco.

Quienes no se presenten en ese período perderán la vacante.

Tercera instancia: asignación por supervisión

Del 25 al 28 de noviembre, los estudiantes sin banco deberán asistir a las sedes de supervisión de Educación Secundaria, donde se ofrecerán vacantes disponibles. La asignación se realiza en el momento y debe confirmarse en la escuela correspondiente.

Adolescentes - alumnos, estudiantes de Secundaria - escuelas - clases Las inscripciones para las escuelas secundarias se abrieron a principios de octubre. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Cuarta instancia: asignación por Dirección de Línea

Para los alumnos que aún no cuenten con banco asignado:

1, 2 y 3 de diciembre: preinscripción virtual por correo electrónico a [email protected] y [email protected]

Hasta el 3 de diciembre: plazo para completar el formulario.

Del 4 al 10 de diciembre: asignación de banco según vacantes disponibles.

Del 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela.

Requisitos y criterios de prioridad para inscripciones

Para completar la inscripción, las familias deberán presentar el DNI y la partida de nacimiento del alumno o alumna, junto con un comprobante de domicilio actualizado. En caso de corresponder, se solicitarán certificados que acrediten discapacidad, vínculo familiar o mérito escolar, como también la documentación complementaria establecida en la Resolución 3400/18-DGE para los estudiantes con discapacidad.

La asignación de vacantes se definirá en base a las siguientes prioridades: alumnos con discapacidad, hermanos de estudiantes que ya asisten a la institución, hijos de personal docente o no docente, chicos que provienen de la escuela de origen o de edificios compartidos o cercanos, estudiantes pertenecientes al núcleo de articulación, abanderados y escoltas titulares y finalmente aquellos que cumplen con el criterio de cercanía domiciliaria.

Qué pasa con los chicos que rinden en la UNCuyo

Páez aclaró que los alumnos que han decidido rendir para ingresar en la UNCuyo pero igualmente quieren asegurarse un banco en las escuelas estatales de la provincia, pueden inscribirse, ya que los procesos no son excluyentes.

En caso de obtener un lugar en los colegios de la universidad, lo que deben hacer es dirigirse a la escuela estatal en la que consiguieron banco y renunciar a esta posibilidad. Esto para que la DGE disponga de la vacante y se la pueda dar a otro aspirante.