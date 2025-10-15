Inicio Ovación Fútbol Andrés Fassi
La picante frase de Andres Fassi sobre Franco Armani que se volvió viral

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, elevó la temperatura del partido ante River con una declaración que se volvió viral

Fabián Salamone
Andrés Fassi y una frase sobre Franco Armani que estalló en las redes.

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, comenzó a vivir la previa del partido ante River con una declaración explosiva, dirigida a Franco Armani, que se volvió viral en las redes sociales. A días del mano a mano con el Millonario, el mandamás de la T habló con unos hinchas y generó polémica por sus dichos sobre el Pulpo.

Mientras se sacaba fotos con los simpatizantes en el predio, uno de estos soltó: "Hay que parearle a Armani". El directivo, consciente del error del arquero que provocó la caída de River ante Sarmiento en El Monumental, respaldó esta postura: "¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.

fassi 1
Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, se volvió viral a días del partido con River.

El dardo directo de Fassi a Franco Armani

El agónico triunfo del pasado fin de semana ante Gimnasia en el Bosque le dio a Talleres un poco de aire con respecto a su lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. En este contexto de optimismo, y a solo horas de recibir a River, el directivo se alineó con una crítica popular.

La conversación, grabada por uno de los presentes, fue breve y contundente. El hincha soltó: "Hay que patearle a Armani". El máximo directivo del elenco cordobés se mostró totalmente de acuerdo con el comentario. Inmediatamente, con una sonrisa en el rostro, respaldó la postura:

"¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”. "¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.

La grabación del momento no tardó en explotar en las redes sociales, en especial por la conexión con la reciente derrota de River ante Sarmiento en El Monumental, donde Franco Armani tuvo gran responsabilidad en el gol del elenco de Junín.

Talleres-River en la recta final del torneo

Este sábado, desde las 22:.5 en el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibirá a River con la obligación de sumar para escaparle a la zona baja de la tabla Anual. Actualmente, a cuatro fechas del final del campeonato, la T tiene 27 puntos. El elenco cordobés tiene las mismas unidades que Godoy Cruz y se ubica por encima de Aldosivi (24) y San Martín de San Juan (23).

