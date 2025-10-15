La picante frase de Andres Fassi sobre Franco Armani que se volvió viral

El agónico triunfo del pasado fin de semana ante Gimnasia en el Bosque le dio a Talleres un poco de aire con respecto a su lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. En este contexto de optimismo, y a solo horas de recibir a River, el directivo se alineó con una crítica popular.

La conversación, grabada por uno de los presentes, fue breve y contundente. El hincha soltó: "Hay que patearle a Armani". El máximo directivo del elenco cordobés se mostró totalmente de acuerdo con el comentario. Inmediatamente, con una sonrisa en el rostro, respaldó la postura:

"¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”. "¡Sí señor! Hay que patearle. Totalmente de acuerdo”.

La grabación del momento no tardó en explotar en las redes sociales, en especial por la conexión con la reciente derrota de River ante Sarmiento en El Monumental, donde Franco Armani tuvo gran responsabilidad en el gol del elenco de Junín.

Andrés Fassi, Presidente de #Talleres sobre el próximo encuentro ante #River. pic.twitter.com/zAV0bOrwm5 — Emi Castellano (@caste_emi) October 15, 2025

Talleres-River en la recta final del torneo

Este sábado, desde las 22:.5 en el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibirá a River con la obligación de sumar para escaparle a la zona baja de la tabla Anual. Actualmente, a cuatro fechas del final del campeonato, la T tiene 27 puntos. El elenco cordobés tiene las mismas unidades que Godoy Cruz y se ubica por encima de Aldosivi (24) y San Martín de San Juan (23).