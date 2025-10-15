Godoy Cruz se encuentra en una situación preocupante y enciende las alarmas

Walter Ribonetto (2) Walter Ribonetto ha ganado un partido como entrenador de Godoy Cruz.

La mala racha de Godoy Cruz

Godoy Cruz hace cinco partidos que no gana, ya que lleva cuatro empates y una derrota. Su último triunfo y el único bajo la conducción de Walter Ribonetto fue ante Platense el pasado 1 de septiembre en Buenos Aires por 3 a 1.

Tras ganarle a Platense, el elenco tombino igualó sin goles con Barracas Central, en el Feliciano Gambarte, y ante Instituto también de local 1 a 1, perdió de visitante ante San Lorenzo por 2 a 0, y viene de lograr dos empates, de local con Independiente de Avellaneda (1-1) y de visitante con Independiente Rivadavia (0-0).

A cuatro fechas del final Godoy Cruz se ubica penúltimo en el Grupo B con 10 puntos, mientras que en la tabla anual suma 27 unidades, le lleva tres a Aldosivi y cuatro a San Martín de San Juan, que estarían perdiendo la categoría.

Lo que viene para Godoy Cruz en el Torneo Clausura