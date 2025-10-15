Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz se encuentra en una situación preocupante y enciende las alarmas

Godoy Cruz a cuatros fechas del final del Torneo Clausura se encuentra comprometido para permanecer en la categoría. Este viernes visitará a Lanús, en una nueva final

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Misael Sosa, delantero de Godoy Cruz, tiene muchas posibilidades de ser titular ante Lanús, en Buenos Aires.

El presente deportivo de Godoy Cruz es preocupante, a cuatro fechas del final de la fase regular del Torneo Clausura está en los últimos puestos de la tabla anual y la situación es preocupante. El equipo dirigido por Walter Ribonetto tras el empate ante Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Lanús.

El choque entre el Tomba y el Granate se jugará este viernes desde las 21.10 en Buenos Aires.

El volante de Godoy Cruz Gonzalo Ábrego está en condiciones de volver a jugar.

El Expreso este miércoles se entrenó en el predio de Coquimbito de cara al choque con el Granate, uno de los protagonistas del Grupo B, que va segundo con 23 unidades.

La mala racha de Godoy Cruz

Godoy Cruz hace cinco partidos que no gana, ya que lleva cuatro empates y una derrota. Su último triunfo y el único bajo la conducción de Walter Ribonetto fue ante Platense el pasado 1 de septiembre en Buenos Aires por 3 a 1.

Tras ganarle a Platense, el elenco tombino igualó sin goles con Barracas Central, en el Feliciano Gambarte, y ante Instituto también de local 1 a 1, perdió de visitante ante San Lorenzo por 2 a 0, y viene de lograr dos empates, de local con Independiente de Avellaneda (1-1) y de visitante con Independiente Rivadavia (0-0).

A cuatro fechas del final Godoy Cruz se ubica penúltimo en el Grupo B con 10 puntos, mientras que en la tabla anual suma 27 unidades, le lleva tres a Aldosivi y cuatro a San Martín de San Juan, que estarían perdiendo la categoría.

Lo que viene para Godoy Cruz en el Torneo Clausura

  • 19/10 vs. Lanús (Visitante)
  • 2/11 vs. San Martín (San Juan) (L)
  • 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
  • 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)

