Cómo conseguir vuelos ida y vuelta a Río de Janeiro desde 180 dólares

Si ingresas en la página del destino carioca, aparece un cuadro comparativo de precios por mes, que muestra de forma clara cuánto cuestan los vuelos a Río de Janeiro a lo largo del año. Cada columna representa un mes, con el valor más bajo encontrado recientemente, lo que permite identificar rápidamente cuándo conviene viajar según el precio.

Por ejemplo, de mayo a septiembre de 2026 puedes conseguir pasajes por USD$180 a USD$192. De octubre de 2025 a febrero de 2026, los valores aumentan por la temporada alta así que los precios varían entre USD$211 y USD$271. Esta herramienta es muy útil para ayudar a planificar unas vacaciones y aprovechar las tarifas más económicas con solo una mirada.

vuelos a rio de janeiro

Vuelos ida y vuelta a Río de Janeiro

La promoción que incluye vuelos ida y vuelta a Río de Janeiro por USD$180 tiene fecha de salida el domingo 24 de mayo de 2026 y vuelta el sábado 30 de mayo de 2026. Son vuelos directos con la empresa Fly Bondi, con salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, y se dirigen hacia el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro. El viaje incluye ida y vuelta desde y hacia los mismos aeropuertos con una mochila o cartera.

Quienes viajan desde Mendoza, pueden comprar por separado el tramo hacia Buenos Aires y luego aprovechar las tarifas más económicas que salen desde allí hacia Río de Janeiro. Los vuelos internacionales parten desde Ezeiza y suelen tener precios más convenientes que los itinerarios que incluyen conexión desde Mendoza. Además, al comprar los pasajes por separado, puedes elegir los horarios que mejor se ajusten a tus vacaciones y así ahorrar en el costo total de los pasajes.

Cabe destacar que no existe relación comercial con ninguna de las empresas mencionadas en este artículo. El objetivo es brindar consejos prácticos para que los lectores puedan aprovechar las mejores tarifas y planificar sus vacaciones de forma inteligente.