Michael Schumacher: periodista francés reveló una noticia sobre su salud que sorprendió a los fanáticos

Michael-Schumacher.jpg Michael Schumacher salió campeón del mundo en siete oportunidades.

Periodista francés reveló una noticia sobre la salud de Michael Schumacher

Stefan L’Hermitte es un prestigioso periodista francés que escribe en el periódico L’Equipe y en una participación en el podcast Le Gran Recit habló sobre la salud del astro de la Fórmula 1 con declaraciones que sorprendieron a los amantes de la Máxima: "No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar".

"No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno", continuó analizando.

Y el periodista galo se atrevió a conjeturar sobre una firma que Schumacher habría estampado en un casco intervenido por los 20 campeones mundiales vivos y que fue subastado con fines benéficos: "¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida".

Michael Schumacher.jpg El casco firmado por Michael Schumacher.

Periodista alemán bajó las esperanzas sobre las mejoras de la salud de Schumacher

Feliz Gorner, prestigioso periodista alemán que brindó una entrevista a la cadena alemana RTI, decidió contrastar con sus declaraciones lo expresado por Stefan L’Hermitte al manifestar: "Es totalmente dependiente de asistencia continua. Dejó de comunicarse verbalmente porque no logra expresarse a través de la palabra".

Feliz Gorner El periodista Feliz Gorner fue tajante con lo expresado sobre Michael Schumacher.

Se trata de un periodista cercano a la familia Schumacher, por los que sus dichos tienen mayor peso: "Es una realidad muy dolorosa de aceptar. La situación es muy triste".

"Sus seres queridos siempre manejaron con muchísima discreción cualquier aspecto vinculado con su vida personal y jamás hicieron excepciones después del accidente", concluyó Feliz Gorner, contradiciendo al periodista francés.