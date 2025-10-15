Descubrimiento de una gigantezca fortaleza militar impresiona a los arqueólogos

El descubrimiento, lejos de ser una mera acumulación de muros y torres, constituye una prueba material y tangible de la sofisticación que alcanzó la planificación castrense bajo los faraones del Imperio Nuevo, aquellos monarcas guerreros que, comprendiendo la vulnerabilidad de su frontera nororiental, erigieron una red de ciudadelas y puestos fortificados.

La fortaleza no solo ofrece una visión de la estrategia militar de Egipto, sino que también cuenta historias de los soldados, artesanos y arquitectos que vivieron y trabajaron allí.

Los trabajos de excavación, que se han topado con considerables desafíos logísticos debido a la invasión constante de las dunas de arena móvil, permitieron sacar a la luz un segmento del muro sur de la fortaleza, el cual se extiende a lo largo de 105 metros con una anchura de 2,5 metros, presentando en su centro una puerta secundaria cuyo vano mide 2,20 metros de ancho.

A este sorprendente muro, se le suman once torres defensivas y secciones de murallas que estaban enterradas bajo la arena. La misión arqueológica confía poder continuar con las labores de excavación con el objetivo de descubrir más restos de esta fortaleza.

Este descubrimiento refuerza la importancia de la península del Sinaí como un centro patrimonial, histórico y cultural único, y confirma que Egipto en ese período fue un imperio poderoso y bien defendido.

Otros hallazgos importantes

Además de esta fortaleza, los arqueólogos también encontraron fragmentos de piedra volcánica que, según sus investigaciones, procedería de las islas griegas.

Por otro lado, también se localizó un gran horno de pan que contenía algunos restos de masa endurecida, al igual que diversos fragmentos de cerámica y depósitos fundacionales bajo una de las torres.