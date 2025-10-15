De 34 metros y viva desde tiempos de Napoleón: científicos descubren la criatura marina más grande reportada hasta ahora

La edad estimada de la colonia de coral es de entre 300 y 500 años. Esto quiere decir que empezó a formarse mucho antes de la Revolución Industrial, en una época contemporánea a la de Napoleón. Durante todos estos siglos, sobrevivió a cambios drásticos en el océano, como variaciones de temperatura y acidez que hubieran destruido a otros organismos más débiles.

Este organismo antiguo posiblemente desarrolló mutaciones genéticas y mecanismos de adaptación únicos para poder resistir y mantener su estructura durante tanto tiempo. La resiliencia de esta criatura ofrece una información muy valiosa sobre las estrategias de supervivencia de la vida marina frente a las crecientes presiones ambientales.

La mayoría de las formaciones de coral de esta edad ya no existen, víctimas del estrés ambiental y la actividad humana. Por eso, la supervivencia de este gigante abre nuevas preguntas y oportunidades para la ciencia. Este descubrimiento es una pieza clave para entender cómo proteger los ecosistemas marinos.

coral Los corales están vivos desde la época de Napoleón.

Claves para la supervivencia en los océanos

Los científicos identifican varias amenazas que causaron la disminución de los ecosistemas de coral en todo el mundo. El cambio climático, que eleva la temperatura del océano, provoca el blanqueamiento de los corales. Además, las pruebas de equipos en aguas profundas, la contaminación y la sobrepesca alteran el delicado equilibrio de estos entornos.

Al estudiar esta extraordinaria colonia, los expertos esperan identificar los factores biológicos y ambientales que la ayudaron a soportar siglos de cambios. Los datos que obtengan podrían inspirar nuevos métodos de conservación para proteger a la increíble criatura y a otros ecosistemas marinos que hoy enfrentan amenazas similares.

En muchos sentidos, este descubrimiento nos recuerda que, mientras buscamos respuestas en las estrellas, los mayores misterios todavía pueden estar bajo el agua. El océano sigue guardando formas de vida y estructuras que amplían lo que sabemos sobre la evolución y la supervivencia en nuestro propio planeta.