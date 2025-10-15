Pánico por un encuentro de los temibles Hells Angels, el grupo motoquero de violentos antecedentes

Los primeros miembros se alojaron en el Hotel Grand Brizo, ubicado en 51 entre 9 y 10, y otros hoteles del centro. Los Angels tienen actualmente grupos en todo el mundo y en Argentina existen dos: uno en La Plata y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una vez al año realizan el World Run (una reunión internacional de miembros) y en 2014 el evento se realizó en Buenos Aires. En esta oportunidad, según pudo saber 0221.com.ar, la llegada de los motoqueros se da en el marco de una nueva convención anual de la agrupación, que podría reunir alrededor de 1.500 personas. Sin embargo, las autoridades estiman que pueden superar los 3 mil.

Fuentes del Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) confirmaron a este medio que hace alrededor de un mes hubo gestiones para utilizar su predio -ubicado en Villa Catella- para un evento. El mismo tendría lugar entre este miércoles 15 de octubre y el sábado 18.

Ante esta situación, fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales mantienen un operativo de seguimiento y monitoreo permanente sobre sus movimientos en la ciudad y en zonas aledañas.

Fuentes consultadas advirtieron que se espera una llegada masiva de integrantes de la agrupación, la región en los próximos días, con estimaciones que podrían alcanzar los 3.000 miembros.

La violenta historia de los Hells Angels

Mientras que sus miembros afirman ser simplemente un grupo de entusiastas de las motocicletas que organizan viajes y eventos sociales, agencias policiales internacionales (como el Departamento de Justicia de EE. UU.) los consideran una organización criminal dedicada a actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas, extorsión y violencia organizada.

hell1 Chicos malos. El grupo motoquero Hells Angels hará una cumbre en La Plata y hay preocupación por sus violentos antecedentes.

El hecho de violencia que marcó un antes y un después en la historia de los Hells Angels, fue un evento trágicamente famoso, el concierto gratuito de los Rolling Stones en Altamont (California) en 1969, donde los Hells Angels fueron contratados como seguridad.

El evento terminó con la muerte violenta de un joven negro (Meredith Hunter) a manos de un miembro del club cerca del escenario.

El club sigue activo a nivel mundial, manteniendo su estricto código interno y su imagen controvertida. La pertenencia es exclusiva y exige lealtad de por vida.

Su lema, a menudo citado, es: "Cuando hacemos el bien, nadie lo recuerda. Cuando hacemos el mal, nadie lo olvida".

