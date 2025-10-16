Estos 5 vegetales aportan múltiples beneficios y tienen muy bajos carbohidratos y azúcar

Cuando se trata de verduras bajas en carbohidratos, identificar las cantidades de carbohidratos por carbohidratos “netos” es importante al comparar un tipo de vegetal con otro porque algunas verduras contienen mucha más fibra dietética que otras.

Vegetales de hoja verde

Nunca se podrá comer demasiadas verduras de hoja verde y eso siempre es una buena noticia. Son la familia de vegetales más saludables, ricos en nutrientes y bajos en calorías que existen, están repletos de vitaminas, antioxidantes, minerales (y una fuente sorprendentemente excelente de calcio para la salud ósea), deberían sin duda ser parte de cualquier dieta saludable, especialmente para las personas con diabetes.

De hecho, entre más oscuro sea el verde en sus hojas aportarán mayor nutrición: 1 taza de espinaca cruda, contiene 1,7 gramos de carbohidratos totales y menos de 1 gramo de carbohidratos netos.

Brócoli

El brócoli es considerado uno de los vegetales más saciantes y de menor contenido en carbohidratos y azúcares. Además, es bajísimo en calorías, para mayor contexto: una taza de brócoli crudo contiene 6 gramos de carbohidratos totales y 2 gramos de carbohidratos netos.

Son un tesoro nutricional, se destacan por su alto contenido en vitamina C, A, betacarotenos, fibra y otros minerales importantes, no aportan grasa y son muy ricos en ácido fólico. Benefician la pérdida de peso, ayudan a combatir la anemia, protegen al corazón y regulan de manera natural la glucosa en sangre.

Coliflor

En los últimos meses, la popularidad de la coliflor creció como la espuma y el principal motivo ha sido la dieta cetogénica, al promover un bajo consumo de carbohidratos, una de las mejores recomendaciones de vegetales ha sido la coliflor y su famoso “arroz de coliflor”.

Se trata de un vegetal que es extremadamente abundante y bajo en calorías, además es increíblemente saciante y nutritiva. Promueve el proceso de depuración del organismo y un peso saludable.

Repollo

Uno de los vegetales más famosos para adelgazar es el repollo, y la razón principal es que es muy rico en agua, bajísimo en calorías e índice glucémico. Reduce el colesterol malo y es beneficioso para el control en sangre.

Asimismo, es idóneo para mantener el cuerpo hidratado gracias a la gran cantidad de agua que almacena en su interior y es por ello el ingrediente estrella de una popular sopa adelgazante.

Es muy saciante y generoso, ideal para preparar sopas, ensaladas en frío o salteado con otros vegetales.

Berenjena

La berenjena es simplemente uno de los ingredientes más valorados en la dieta mediterránea, considerada el esquema de alimentación más saludable y benéfico en la actualidad. Las berenjenas son ricas en fibra y antioxidantes.

Una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona, también contiene otras vitaminas y minerales. Lo mejor de todo es que son versátiles, bajas en calorías y muy saciantes.

Fuente: eldiariony.com