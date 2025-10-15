Dile adiós al gato mecánico: el crique eléctrico que venden en Mercado Libre y levanta tu auto "con un dedo"

La característica más notoria es su capacidad para levantar coches de hasta 5 toneladas. Esto elimina cualquier preocupación para los propietarios de vehículos grandes. El rango de altura de trabajo es altamente funcional, yendo desde los 15 cm hasta los 45 cm. Esto no solo facilita el cambio de ruedas en vehículos bajos, sino que ofrece un margen suficiente para camionetas y SUVs.

La incorporación de una linterna LED integrada es un detalle clave, que provee iluminación esencial en situaciones nocturnas o de baja visibilidad.

Especificaciones técnicas del crique eléctrico que venden en Mercado Libre

Potencia 180W.

Peso máximo de coche: 5 Toneladas (5T).

Altura de trabajo: 15 cm a 45 cm.

Llave de impacto: el músculo para los pernos duros.

El complemento perfecto para el crique es la llave de impacto eléctrica. Su misión es simple y fundamental: aflojar los pernos de rueda, que a menudo se encuentran demasiado ajustados (o "agarrados") para una llave manual.

Crique electrico que venden en Mercado Libre La multiherramienta viene en una valija. Mercado Libre.

Con un torque máximo de 480 N.M (Newton Metro), esta herramienta ofrece la fuerza necesaria para desmontar casi cualquier tuerca de rueda estándar de los vehículos mencionados. De la misma manera que el crique, funciona a DC 12V, pero con un consumo ligeramente menor (13A). El kit incluye los tubos más comunes en el parque automotor: 17mm, 19mm, 21mm y 23mm, asegurando compatibilidad universal.

Inflado integrado: para mantener la presión correcta

El tercer componente es el compresor de aire, también alimentado a DC 12V. Aunque está diseñado para emergencias, sus especificaciones son robustas:

Presión Máxima. Alcanza hasta 150 PSI, más que suficiente para neumáticos de vehículos de pasajeros y camionetas.

Un caudal de 35 L/min permite inflar rápidamente una rueda desinflada o ajustar la presión de forma eficiente.

Con una manguera de 60 cm y picos adicionales para pelotas e inflables, este compresor extiende su utilidad más allá del mantenimiento del coche.

Seguridad y practicidad en un maletín.

Qué precio tiene el crique eléctrico que venden en Mercado Libre

La ventaja primordial de este equipo es su integración y diseño pensado para la emergencia. Todos los componentes se guardan en un maletín con cierre metálico, lo que facilita su almacenamiento y protege el equipo.

Además de las pinzas para conectarlo directamente a la batería (útil si la toma de 12V no funciona o si el vehículo está apagado), el kit incorpora un elemento de seguridad vital: un martillo de emergencia con doble función (rompe vidrios y corta cinturones). Este accesorio, junto con los guantes y fusibles de repuesto, convierte el maletín en un verdadero kit de supervivencia automotriz.

El precio de la multiherramienta es de $224.474 o 12 cuotas de $33.248,34.