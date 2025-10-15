La advertencia de Maximiliano Amarfil de cara al encuentro con Banfield

Maximiliano Amarfil, titular en el cruce ante el Bodeguero, puntualizó en la actitud que demostró el equipo pese a no conseguir el triunfo pero señaló que es necesario profundizar el trabajo de cara al final. “Nos quedó un sabor un poco amargo porque necesitábamos la victoria. Hicimos todo desde el primer minuto para poder ganarlo pero no entró. Esto se va a definir al final y hay que seguir trabajando”.

amarfil vs godoy cruz Maximiliano Amarfil en el encuentro frente a Godoy Cruz en el Gargantini. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

La advertencia de Maximiliano Amarfil para el sprint final que tiene Independiente Rivadavia

En los aspectos a trabajar, Amarfil advirtió qué es lo que tiene que corregir Independiente Rivadavia para los cuatro partidos que quedan por el torneo, y para el encuentro ante Copa Argentina ante River. “No se nos está abriendo el arco. Tenemos que seguir trabajando en eso en la semana para poder dejar los tres puntos el fin de semana que viene”.