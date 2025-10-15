Inicio Ovación Fútbol Maximiliano Amarfil
La advertencia de Maximiliano Amarfil de cara al encuentro con Banfield

Maximiliano Amarfil hizo su observación respecto a lo que la Lepra tiene que corregir de cara al cruce frente al Taladro

Carolina Quiroga
Maximiliano Amarfil en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

En Independiente Rivadavia quedó un sabor amargo por el empate ante Godoy Cruz, en el duelo de mendocinos de este domingo en el Bautista Gargantini. En las arcas de la institución leprosa, el análisis que se hizo destacó la superioridad del equipo de Alfredo Berti por sobre el Expreso, pero con la consideración del agravante de no haber podido consumar con goles una buena actuación.

Maximiliano Amarfil, titular en el cruce ante el Bodeguero, puntualizó en la actitud que demostró el equipo pese a no conseguir el triunfo pero señaló que es necesario profundizar el trabajo de cara al final. “Nos quedó un sabor un poco amargo porque necesitábamos la victoria. Hicimos todo desde el primer minuto para poder ganarlo pero no entró. Esto se va a definir al final y hay que seguir trabajando”.

amarfil vs godoy cruz
Maximiliano Amarfil en el encuentro frente a Godoy Cruz en el Gargantini. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

La advertencia de Maximiliano Amarfil para el sprint final que tiene Independiente Rivadavia

En los aspectos a trabajar, Amarfil advirtió qué es lo que tiene que corregir Independiente Rivadavia para los cuatro partidos que quedan por el torneo, y para el encuentro ante Copa Argentina ante River. “No se nos está abriendo el arco. Tenemos que seguir trabajando en eso en la semana para poder dejar los tres puntos el fin de semana que viene”.

Por último, el mediocapista se refirió a la expulsión de Tomás Bottari y a la de Sebastián Villa, sobre todo, como la pérdida de una pieza clave en el equipo. “Seba (Villa) es una pieza clave para nosotros pero trataremos de amoldarnos con los jugadores que tenemos. Estamos todos para jugar y vamos a tratar de sacarlo adelante”.

