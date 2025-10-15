Independiente Rivadavia y un doble objetivo a 4 puntos de distancia

A nivel local, Independiente Rivadavia está obligado a sumar para acercarse al último puesto de la zona pintada de su grupo. Hoy, la Lepra tiene 12 puntos, cuatro menos que Huracán de Parque Patricios, equipo que cierra el cupo de clasificados (en el medio están Argentinos Juniors, Belgrano, Racing y Banfield).

sebastian-villa-independiente-rivadavia Sebastián Villa, out en Independiente Rivadavia ante Banfield.

Pero ese camino además puede llevarlo a otro de los objetivos que persigue en su horizonte cercano. La clasificación a la Copa Sudamericana también está a la misma distancia: 39 unidades acumula Independiente Rivadavia en la tabla anual, cuatro menos que Barracas Central, último pasajero al segundo torneo en importancia del continente (tiene 43).