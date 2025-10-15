Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia y un doble objetivo a 4 puntos de distancia

Con solo cuatro partidos por delante, Independiente Rivadavia se juega el año a dos puntas entre Copa Sudamericana y Primera División.

Independiente Rivadavia sueña con doble objetivo.

La temporada empieza a llegar a su final y hay una recta final trascendental para Independiente Rivadavia. La Lepra le juega a dos puntas, en este anhelo de doble objetivo: la Copa Sudamericana y la clasificación a los playoffs del torneo Clausura de Primera División, par de metas que tiene a 4 puntos de distancia.

A nivel local, Independiente Rivadavia está obligado a sumar para acercarse al último puesto de la zona pintada de su grupo. Hoy, la Lepra tiene 12 puntos, cuatro menos que Huracán de Parque Patricios, equipo que cierra el cupo de clasificados (en el medio están Argentinos Juniors, Belgrano, Racing y Banfield).

Sebastián Villa, out en Independiente Rivadavia ante Banfield.

Pero ese camino además puede llevarlo a otro de los objetivos que persigue en su horizonte cercano. La clasificación a la Copa Sudamericana también está a la misma distancia: 39 unidades acumula Independiente Rivadavia en la tabla anual, cuatro menos que Barracas Central, último pasajero al segundo torneo en importancia del continente (tiene 43).

Por delante, el equipo de Alfredo Berti tiene los duelos con Banfield (local), Aldosivi (V), Central Córdoba (L) y Defensa y Justicia (V) más el esperando encuentro contra River Plate por las semifinales de Copa Argentina.

Dos bajas sensibles y un esperado regreso en Independiente Rivadavia

Pensando en el duelo contra Banfield del próximo sábado (15.30 en el Bautista Gartantini), Alfredo Berti ya sabe que perderá a Tomás Bottari y Sebastián Villa (expulsados contra Godoy Cruz). La buena, la vuelta de Álex Arce tras cumplir con la fecha FIFA con la Selección de Paraguay por Asia.

