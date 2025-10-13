Sebastián Villa, la peor noticia de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

Lo más jugoso del colombiano se dio en la segunda parte, cuando Tomás Bottari vio la roja. En desventaja numérica, Alfredo Berti apostó a la transición rápida defensa-ataque, siempre como cerebro de cada contra en el cafetero, amenaza permanente de la defensa de Godoy Cruz. De hecho, Mateo Mendoza fue el único que pudo controlarlo lanzado en velocidad, el resto, lo sufrió.

En la jugada final, Sebastián Villa se le fue a Lucas Arce y enfilaba contra Petroli desde mitad de cancha pero el lateral derecho lo camiseteó para que no se vaya rumbo al arco tombino. Acá, el error del delantero experimentado, que reaccionó y terminó viendo la segunda tarjeta amarilla (correctamente).

Teniendo en cuenta la recta final del torneo, y lo que Sebastián Villa significa en este Independiente Rivadavia, perderlo un partido es una noticia terrible, sobre todo, porque Alfredo Berti no tiene un reemplazante que se le asome. Será tarea de agudizar el ingenio para intentar maquillar su ausencia.

Primer faltazo de Sebastián Villa

En lo que va del Clausura, Sebastián Villa ha jugado todos los minutos posibles. Hasta ahora, Alfredo Berti ni siquiera lo reemplazó. Son 12 partidos consecutivos sumando 90 minutos, con un gol (Estudiantes) y una asistencia (Unión).

Ezequiel Centurión y su mirada del empate: "Independiente Rivadavia tuvo las más claras"

Consumado el empate, Ezequiel Centurión hizo su análisis del partido: "Fue un encuentro como se esperaba. El segundo tiempo, con un hombre menos, terminamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Tuvimos las jugadas más claras del partido. Fue una lástima que no se nos pudo abrir el arco de enfrente", aseguró.