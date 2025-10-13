Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Café caliente

Sebastián Villa, la peor noticia de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

El duelo mendocino terminó con un dolor de cabeza para Alfredo Berti y Sebastián Villa, su as de espada.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Sebastián Villa, figura de un opaco clásico.

Sebastián Villa, figura de un opaco clásico.

El esperado duelo mendocino empieza a evaporarse con un empate que parece no cerrarle a ninguno. Antes del pitazo final, el Bautista Gartantini explota en aplausos ante un Sebastián Villa que se va al vestuario antes de tiempo. El colombiano levanta los brazos en señal de perdón, aunque habría mejor que agradecerle por regar el césped con su fútbol.

La peor noticia que se lleva Alfredo Berti del derbi local en Primera División es la expulsión de Sebastián Villa. Por si había alguna duda, ayer el capitán se volvió a encargar solito de ser un dolor de cabeza para la defensa de Godoy Cruz, salto de calidad permanente para cada ataque leproso.

independiente rivadavia godoy cruz 2
Sebasti&aacute;n Villa contra el Indio, una de las tantas postales que dej&oacute; el colombiano.

Sebastián Villa contra el Indio, una de las tantas postales que dejó el colombiano.

Principalmente partiendo desde la izquierda, Sebastián Villa fue la llave de cada ataque local. Asistió a Sartori de arranque, pero el nueve no llegó a conectar y esa asistencia le acarició el olfato. Tuvo un remate cruzado que se fue cerca del poste derecho de Franco Petroli y un alto grado de efectividad en el acierto de los pases (13 de 16).

Lo más jugoso del colombiano se dio en la segunda parte, cuando Tomás Bottari vio la roja. En desventaja numérica, Alfredo Berti apostó a la transición rápida defensa-ataque, siempre como cerebro de cada contra en el cafetero, amenaza permanente de la defensa de Godoy Cruz. De hecho, Mateo Mendoza fue el único que pudo controlarlo lanzado en velocidad, el resto, lo sufrió.

En la jugada final, Sebastián Villa se le fue a Lucas Arce y enfilaba contra Petroli desde mitad de cancha pero el lateral derecho lo camiseteó para que no se vaya rumbo al arco tombino. Acá, el error del delantero experimentado, que reaccionó y terminó viendo la segunda tarjeta amarilla (correctamente).

Teniendo en cuenta la recta final del torneo, y lo que Sebastián Villa significa en este Independiente Rivadavia, perderlo un partido es una noticia terrible, sobre todo, porque Alfredo Berti no tiene un reemplazante que se le asome. Será tarea de agudizar el ingenio para intentar maquillar su ausencia.

Primer faltazo de Sebastián Villa

En lo que va del Clausura, Sebastián Villa ha jugado todos los minutos posibles. Hasta ahora, Alfredo Berti ni siquiera lo reemplazó. Son 12 partidos consecutivos sumando 90 minutos, con un gol (Estudiantes) y una asistencia (Unión).

Ezequiel Centurión y su mirada del empate: "Independiente Rivadavia tuvo las más claras"

Consumado el empate, Ezequiel Centurión hizo su análisis del partido: "Fue un encuentro como se esperaba. El segundo tiempo, con un hombre menos, terminamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Tuvimos las jugadas más claras del partido. Fue una lástima que no se nos pudo abrir el arco de enfrente", aseguró.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas