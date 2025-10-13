Maipú asesora a adultos mayores sobre la eximición de tasas municipales

- Martes 14 – 18 hs: Centro de Jubilados Amistad y Esperanza (Ruta 60 y Prado, Isla Grande).

- Miércoles 15 – 10 hs: Centro de Jubilados Coquimbito (E.C. Rutini 64, Coquimbito).

- Miércoles 15 – 18.30 hs: Centro de Jubilados Alegría del Antártida (Comandante Olivera 2152, B° Antártida, Luzuriaga).

- Jueves 16 – 18 hs: Centro de Jubilados Abuelos Cheveres (Perito Moreno y Urquiza, Coquimbito).

- Viernes 17 – 16.30 hs: Merendero de los Abuelos (CIC B° 25 de Mayo, Pedregal, Rodeo del Medio).

- Lunes 20 – 11.30 hs: Centro de Jubilados Años 20 (Patricias Argentinas 445, Ciudad Maipú).

- Lunes 20 – 17 hs: Centro de Jubilados Vidrio/Cristalería (Mallea y Sarmiento, Luzuriaga).

- Martes 21 – 11 hs: Centro de Jubilados Sueños de Cóndor (SUM B° Antártida II).

- Miércoles 22 – 15 hs: Centro de Jubilados Abuelas Felices (Club Laur, Videla Aranda 2300, Cruz de Piedra).

Además, durante las jornadas se ofrecerá asesoramiento en materia electoral, incluyendo capacitación en el uso de la Boleta Única Papel, con el propósito de facilitar el acceso a la información cívica y fortalecer la participación ciudadana de los adultos mayores.

Este operativo forma parte del compromiso de la Municipalidad de Maipú de acercar los servicios y beneficios a los vecinos, promoviendo una gestión más inclusiva, accesible y cercana a la comunidad. Para más información de este programa, el cuál también incluye a las personas con discapacidad, podés acercarte al edificio municipal o a tu delegación más cercana.