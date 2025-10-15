Genaro Gattuso lanzó una dura advertencia: qué hará si Italia no clasifica al Mundial 2026

Italia 2006 La Selección de Italia se consagró en Alemania 2006.

Pero después de estar en lo más alto, vinieron los fracasos. En el Mundial de Sudáfrica 2010 quedaron eliminados en primera ronda ubicándose en el último lugar en un grupo bastante accesible: Paraguay (5 puntos), Eslovaquia (4), Nueva Zelanda (3) e Italia (apenas 2 puntos).

El Mundial de Brasil 2014 no fue muy diferente y también quedaron afuera en primera ronda aunque en esta oportunidad fueron parte del conocido Grupo de la Muerte. La clasificación quedó de la siguiente manera: Costa Rica (7 puntos), Uruguay (6), Italia (3) e Inglaterra (1).

Después comenzó una etapa muy oscura porque no lograron la clasificación al Mundial de Rusia 2018 al caer en el Repechaje frente a Suecia por 1 a 0 como visitante y empatar sin goles como local. Fue la primera vez desde 1958 que quedaba fuera de una cita mundialista.

Situación que se repitió en Qatar 2022 tras caer en el Repechaje frente a Macedonia del Norte en el partido definitivo.

Genaro Gattuso lanzó una dura advertencia

Luego del triunfo frente a Israel por 3 a 0 con goles de Gianluca Mancini (el hijo del histórico técnico Roberto Mancini) y con el doblete de Mateo Retegui, Genaro Gattuso brindó una conferencia de prensa y expresó una frase que quedará retumbando en todo Italia.

Genaro Gattuso El técnico de Italia busca meter a la selección en el próximo Mundial.

Si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país. Si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país.

Y agregó: "Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos".

En este momento la Selección italiana está ubicada en el segundo puesto con 15 puntos, tres por debajo del líder del Grupo I, Noruega quienes marchan invictos. Ahora le queda jugar contra Moldavia (apenas han sumado un empate) el 13 de noviembre y contra la Noruega de Erling Haaland el 16 de noviembre.

Para clasificar de manera directa debe ganar los dos partidos y esperar que Estonia le robe algún punto a los de Haaland; de esta manera no tendrá que disputar un nuevo Repechaje con todo el peligro que eso conlleva.